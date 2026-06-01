《閃電傳真機》5主持激罕合體爆黑歷史！麥包宣布結婚被譚玉瑛破口大罵 黎芷珊因一事認變態

TVB 經典兒童節目《閃電傳真機》的五位殿堂級主持譚玉瑛（阿譚）、黎芷珊、梁詠琳、黃智賢（Ben）及麥長青（麥包）日前罕有齊人合體，作客由區永權主持的TVB節目《一周星星》，五位老友記難得聚首，不僅大爆當年的幕後秘辛與「都市傳說」，更揭開了多段有笑有淚的珍貴往事。

作為香港兒童節目界最具代表性的靈魂人物，譚玉瑛在鏡頭前的溫柔形象，背後原來有著極具「反差萌」的直率個性。節目中，黃智賢搶先爆料笑問：「邊個冇畀譚玉瑛鬧過㗎？」譚玉瑛對此非但沒有否認，還大方承認自己確實曾對旁人講過不少難聽的話，並笑稱自己會「酒後吐真言」。

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麥包領教過譚玉瑛酒後威力

譚玉瑛大方承認自己確實曾對旁人講過不少難聽的話，例如：「不如你返屋企瞓一陣喇！」、「瞓醒就唔使返喇！」、「你根本冇眼光！」而領教過其酒後威力的麥包，至今仍對當年告知譚玉瑛自己準備結婚時的畫面記憶猶新，他透露當時譚玉瑛竟當場大聲喝斥他：「你係咪癲㗎，係咪想害人？」、「你害死人憑咩結婚！」結果惹得全場捧腹大笑，也足見兩人私底下的深厚交情。在「本尊Fact Check」環節，譚玉瑛親證舊拍檔周星馳沒有欺負小演員：「佢都費事騷人，點蝦你啫？」雖則周星馳沒有欺負小朋友，但譚玉瑛卻大爆周星馳有欺負同行拍檔：「佢成日都蝦龍炳基，好似拍拍吓唔小心將杯水倒瀉喺龍炳基條衭，佢可以話『剩返少少，倒埋佢。』」

《閃電傳真機》90年收視屢創佳績

《閃電傳真機》在90年代紅極一時，收視屢創佳績，黎芷珊在節目中分享了一段極其威風的威水史，當年節目因為收視爆棚，竟然獲得邵逸夫爵士（六叔）親自召見讚賞，眾人更有幸獲邀前往六叔的私人別墅豪宅，一同享用奢華的下午茶，這份破天荒的待遇，至今仍令主持群感到無比自豪。譚玉瑛還爆黎芷珊姐姐是公認最貪靚一位：「佢拍《430穿梭機》時，完咗會走去問啲小朋友：「我靚唔靚呀？咁人哋得幾歲，實話靚。」麥包搞笑地指黎芷珊拎住份禮物去問小朋友，個個小朋友見到份禮物梗係話靚。黎芷珊聽聞後「笑到收唔到聲」。譚玉瑛又稱有次黎芷珊演公主要瞓在地上：「點知黎芷珊死咗瞓喺地上，見有執頭髮遮住面，佢起身翻生整過執頭髮再死過，佢呢啲行為簡直係小朋友。」

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黎芷珊認細個已經好變態

節目播出後，不少網民在Threads開po熱討，有人說：「今晚見到一班主持嘅訪問，節目播返好多舊片段，真係滿滿嘅回憶殺。細個我最鍾意睇「吱吱鼠」嗰個環節，原來眨眼已經 3x年喇，時光真係飛逝。」、「以前嘅兒童節目好有創意。」、「每個小故事小角色都努力經營，所以而家啲『大朋友』都記得。」、「我細個就係睇佢哋！」黎芷珊亦有現身留言：「係呀，我細個已經好變態！逼小朋友話我靚！」