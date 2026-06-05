何雁詩罕提「搶人未婚夫」風波 指做第三者毫不知情 若知鄭俊弘感情狀況將拒絕發展

現年33歲的藝人何雁詩，自2017年與鄭俊弘（Fred）公開戀情後，一直飽受輿論壓力。近日，她作客HOY節目《九運會客室》，接受主持伍詠薇及Brian的訪問。在節目中，何雁詩罕有地再次提及當年的「搶人未婚夫」風波，並剖白內心真實想法。

何雁詩：如果知道，我不會和他一起

在「辛辣提問」環節中，當主持人Brian單刀直入地問及，如果時光倒流，在知悉鄭俊弘當時已有未婚妻的情況下，是否還會選擇與他發展時，何雁詩一改常態，臉上掛著認真的表情，陷入短暫沉思。她隨後堅定地表示，自己當時對鄭俊弘的感情狀況毫不知情。「因為當時我係唔知，」她強調：「如果我知道晒佢當時嘅所有感情狀況，我唔會同佢一齊。」這番話語氣真誠，似乎是在為多年的「第三者」標籤作出澄清。

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何雁詩望戀情簡單純粹

何雁詩坦言，回望當初若能選擇，她會希望擁有一段更簡單純粹的戀情。不過，她也表示對目前的家庭生活感到非常滿足和感恩，認為兒子Asher的到來是上天給予的最大祝福。

何雁詩鄭俊弘形象插水

何雁詩與鄭俊弘的戀情始於2017年，當時鄭俊弘被媒體揭露，背著已求婚的圈外富家女未婚妻Beebs，與同公司的師妹何雁詩秘密交往。事件曝光後，鄭俊弘被冠上「渣男」之名，而被指介入他人感情的何雁詩，則瞬間成為眾矢之的，兩人事業與形象直插谷底。

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何雁詩曾被傳割腕自殘

據悉，當時鄭俊弘的未婚妻Beebs是透過Uber乘車紀錄，發現鄭俊弘深夜從何雁詩的大埔豪宅離開，從而揭發事件。雖然鄭俊弘初期在記者會上否認戀情，僅稱與何雁詩是朋友，但不久後便被拍到與何雁詩「十指緊扣」現身機場，正式公開關係。這段不被看好的戀情讓何雁詩承受了巨大壓力，除了形象受損，更一度傳出她因不堪壓力而割腕自殘。雖然她事後解釋是意外受傷，但在往後數月，她頻頻以長袖衣物示人，讓傳聞甚囂塵上。

何雁詩鄭俊弘2020年結婚

儘管經歷重重困難，二人最終於2020年結婚，並在2022年迎來兒子Asher。近年，他們共同面對兒子確診罕見遺傳病「天使綜合症」的挑戰，以積極樂觀的態度陪伴兒子成長。