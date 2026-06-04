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李子雄為海南警方拍宣傳片劇情離奇？被綁架後用詐騙App呃綁匪 結局神反轉笑料百出

影視圈
更新時間：23:00 2026-06-04 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-04 HKT

66歲的李子雄近年將事業重心移往內地，不僅演藝事業有聲有色，更因投資有道而身家豐厚。最近，他為海南警方拍攝的一部反詐騙宣傳片，在網上引起熱議。影片中，他飾演一位被綁架的富商，但劇情峰迴路轉，未到最後也不知道劇情發展，短短幾分鐘已經笑料百出，吸引觀眾追看外，更容易將資訊記入腦，加上網上的評論及多次轉發，令防詐騙信息大為廣傳，網民紛紛讚影片高質素及李子雄的精湛演技。

李子雄拍攝防詐騙宣傳片瘋傳

該部海南警方的宣傳片，顛覆了傳統警匪片的沉悶框架。影片開頭，李子雄雙手被粗繩綁在廢棄工廠的椅子上，不停被兩名綁匪毆打，逼他透露一些訊息，正當觀眾以為這是一場生死交鋒時，第一個「反高潮」瞬間爆發，兩名綁匪原來一直忘記要逼問甚麼。隨後綁匪終於切入正題，強迫李子雄打電話給太太索要天價贖金。面對生命威脅，朽子雄不僅毫無懼色，下一秒竟然直接輕鬆掙脫了身上的麻繩，瞬間「反客為主」，從人質搖身一變成為人生導師，開始對兩名年輕綁匪瘋狂說教。他語重心長地狠批：「現在搞綁架？這根本是高風險、低回報的『夕陽產業』！到處都是天羅地網，你們這樣搞是沒有前途的！」正當觀眾和兩名綁匪都以為大佬要勸他們金盆洗手、改邪歸正時，劇情迎來了最荒謬的終極大反轉。李子雄話鋒一轉，眼神突然變得極度貪婪且自信，接著他竟然從口袋裡拿出手機，開始向這兩個綁匪瘋狂推銷一個號稱「穩賺不賠、年化報酬率高達380%」的內部投資App。兩名綁匪竟然被徹底洗腦，不僅贖金沒拿到，還乖乖把自己口袋裡的積蓄全數奉上，投資了這個假App，上演了一場超爆笑的「騙上騙」戲碼。

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網民讚劇情結局峰迴路轉

影片的成功，不僅在於其創新的敘事手法，更在於李子雄精湛的演技。他在劇中輕鬆駕馭了人質和詐騙犯兩個角色，表情豐富，金句頻出，例如「古惑仔不用腦，一世都係古惑仔」，讓觀眾印象深刻。片中最出人意表，是其中一位綁匪報警聲稱被詐騙，想不到拍檔竟是臥底，結局是緋匪和詐騙犯相繼被捕，邪不能勝正。

李子雄與妻兒居於三層獨立屋

現實中的李子雄，近年已從昔日定居的北京搬到海南，並斥資超過500萬人民幣，購入一幢三層高的獨立屋，環境極盡奢華，不僅有前後花園和獨立車位，內部裝潢更是氣派。一樓設有寬敞的客廳與廚房，而二樓的三間睡房均配備大型露台，足不出戶便能欣賞到海南的明媚風光。事業有成、生活富足的李子雄，家庭生活也同樣美滿，他與比自己年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的老婆王雅琦，於2010年結婚，兩人育有一名8歲的兒子，雖然兒子曾罹患罕見的妥瑞症，但在夫妻二人的悉心照料、改善飲食及藥物控制下，情況已大為好轉。

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