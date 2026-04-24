李子雄一家三口「窮遊」內地 穿30元運動鞋一晚消費不過200元 兒子放孔明燈平過北京20倍

66歲的資深演員李子雄，憑藉在電影《英雄本色》中飾演的反派「大哥成」一角深入民心。近年李子雄將事業重心轉往內地，並且在2010年，與比自己年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）再婚，至今育有一名8歲兒子，一家三口幸福美滿。李子雄近日帶同老婆、兒子，到雲南西雙版納旅遊，片中他們體驗了一趟極其「貼地」的窮遊之旅，對當地的親民物價大感驚喜。

李子雄一家三口極低消費

影片記錄了李子雄夫婦在西雙版納旅遊的點滴，正值當地的潑水節旺季，但消費卻出乎意料地親民。王雅琦在影片中興奮地分享他們的「戰利品」，無一不讓人感受到這趟旅程的物超所值，她在星光夜市僅花10元，就買到一束漂亮的頭花；為了應付潑水節，李子雄也只用了30多元就購得一雙全新的運動鞋。旅途中，他們盡情享受街頭美食，一杯鮮榨橙汁僅售10元，西瓜汁更是只需3元。最讓他們印象深刻的，莫過於潑水節期間的「萬人放孔明燈」活動，當晚一個孔明燈僅售1元，他們表示若要在北京，起碼貴20倍，他們一家三口離開活動場地，亦只是坐了一輛60元的電動三輪車，整晚消費不過200元。

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李子雄夫婦悉心照料病兒

影片中，李子雄與老婆全程緊緊牽著手，眼神中充滿愛意。王雅琦保養得宜，依舊清秀美麗，散發著少女氣息，難怪能讓丈夫化身「寵妻狂人」。他們的8歲兒子也一同出鏡，活潑可愛。據悉，李子雄兒子曾罹患罕見的妥瑞症，但在夫妻二人的悉心照料、改善飲食及藥物控制下，情況已大為好轉。這次一家三口的溫馨出遊，享受著平淡而真實的快樂，幸福之情溢於言表。

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