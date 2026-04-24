Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李子雄一家三口「窮遊」內地 穿30元運動鞋一晚消費不過200元 兒子放孔明燈平過北京20倍

影視圈
更新時間：15:00 2026-04-24 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-24 HKT

66歲的資深演員李子雄，憑藉在電影《英雄本色》中飾演的反派「大哥成」一角深入民心。近年李子雄將事業重心轉往內地，並且在2010年，與比自己年輕20歲、有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦）再婚，至今育有一名8歲兒子，一家三口幸福美滿。李子雄近日帶同老婆、兒子，到雲南西雙版納旅遊，片中他們體驗了一趟極其「貼地」的窮遊之旅，對當地的親民物價大感驚喜。

李子雄一家三口極低消費

影片記錄了李子雄夫婦在西雙版納旅遊的點滴，正值當地的潑水節旺季，但消費卻出乎意料地親民。王雅琦在影片中興奮地分享他們的「戰利品」，無一不讓人感受到這趟旅程的物超所值，她在星光夜市僅花10元，就買到一束漂亮的頭花；為了應付潑水節，李子雄也只用了30多元就購得一雙全新的運動鞋。旅途中，他們盡情享受街頭美食，一杯鮮榨橙汁僅售10元，西瓜汁更是只需3元。最讓他們印象深刻的，莫過於潑水節期間的「萬人放孔明燈」活動，當晚一個孔明燈僅售1元，他們表示若要在北京，起碼貴20倍，他們一家三口離開活動場地，亦只是坐了一輛60元的電動三輪車，整晚消費不過200元。

相關閱讀：前TVB綠葉王北上發展身價翻倍 XXX萬三層高複式豪宅內部全面睇 有巨型廚房花園

李子雄夫婦悉心照料病兒

影片中，李子雄與老婆全程緊緊牽著手，眼神中充滿愛意。王雅琦保養得宜，依舊清秀美麗，散發著少女氣息，難怪能讓丈夫化身「寵妻狂人」。他們的8歲兒子也一同出鏡，活潑可愛。據悉，李子雄兒子曾罹患罕見的妥瑞症，但在夫妻二人的悉心照料、改善飲食及藥物控制下，情況已大為好轉。這次一家三口的溫馨出遊，享受著平淡而真實的快樂，幸福之情溢於言表。

相關閱讀：66歲螢幕惡人竟寵妻成狂 旅行全程湊仔忙到氣咳 細20歲嫩妻被封回族第一美女

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
5小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
21小時前
01:10
國泰航機英國曼城返港男子機上猝死 生前患胰臟癌
突發
7小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
22小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
23小時前
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
少女15萬打造侘寂風家居 特設掃地機械人櫃 油漆剷底不能慳 最終仍有兩個「後悔位」
家居裝修
9小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
22小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
國產外骨骼設備｜外籍殘障女穿上重新站立行走 親友感動灑淚｜有片
00:24
國產外骨骼設備｜外籍殘障女穿上重新站立行走 親友感動灑淚｜有片
即時中國
4小時前
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
2小時前