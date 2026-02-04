66歲螢幕惡人竟寵妻成狂 旅行全程湊仔忙到氣咳 細20歲嫩妻被封回族第一美女

現年66歲的李子雄，入行多年拍過不少膾炙人口的影視作品，包括有電影《英雄本色》及電視劇《尋秦記》，近年長駐內地發展的他，最為人津津樂道的事，並非他的演藝工作，而是在2010年再婚娶了有「回族第一美女」之稱的內地女星法提麥．雅琦（王雅琦），並且老來得子，現時囝囝8歲，名副其實「仔細老婆嫩」，李子雄對太太千依百順，近日他分享一家三口到西雙版納旅行的影片，太太全程買衫打卡，而湊仔的重任落在李子雄身上，毫無怨言，被網民激讚他是絕世好男人。

李子雄一家三口遊西雙版納

李子雄在小紅書分享跟太太及囝囝到西雙版納旅行的視頻，片中李子雄透露自從移居海口後，日常主要由太太照顧兒子的生活起居和學業，而自己則因工作四處奔波。直至近日囝囝放寒假，讓他和太太可以從每日接送的忙碌中「解放」出來，最令人意想不到，是今次旅程是為了慰勞太太的辛勞，所以他將這次旅行視為給太太的專屬假期，讓她盡情享受「購物、美食、拍照」的「女人三寶」。在片中，他太太悠閒地在泳池邊品嚐飲品、在市集中選購特色服飾，臉上洋溢著幸福的笑容，而李子雄則化身攝影師，逗得太太甚為高興。

李子雄事先張揚由他湊仔，所以安頓好太太後，李子雄便帶著兒子展開了一場屬於「兩個男人」的野外遊戲。他們深入雨林，徒步涉水、挑戰高空滑索、攀爬參天大樹、走過驚險的竹橋。李子雄笑言，安排這些刺激的活動，並非純粹為了驚險，而是為了「消耗兒子更多的精力」，方便照顧。

李子雄負責湊仔讓太太真正放假

李子雄的「放電」大計甚為成功，前一秒還活力滿滿的小朋友，轉頭已經在餐廳裡，累得在椅子上沉沉睡去，讓他終於能稍作休息。李子雄笑指雖然旅途中有不少美食，但囝囝卻缺乏興趣，反而念念不忘返到酒店吃大碗桶麵，還吃得津津有味，笑容滿臉，畫面充滿治癒感。李子雄昔日影視作品中，不時演出大反派，但面對妻兒馬上變身好丈夫、好爸爸，反差萌滿瀉。

李子雄妻子是「回族第一美女」

李子雄跟王雅琦於2010年結婚，15年過後李子雄已經有點老態，不過被封為「回族第一美女」、比老公細20年的王雅琦，卻仍然非常清秀，滲透濃濃少女味，難怪李子雄一直是寵妻狂人。二人育有一名8歲兒子，他雖然曾罹患罕見病慢性神經生理疾病妥瑞症，即抽動症，但後來改善飲食及用藥物控制後，情況已有好轉。

