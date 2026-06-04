李豪離巢TVB 4年變炒股達人買車買樓 曾演《愛回家》「馬子妮男友」 已退圈過優質生活

昔日憑處境劇《愛．回家》首輯中演馬子妮（蔣家旻飾）男友「許冬豪」一角，而廣為人知的前TVB男星李豪，日前在網上開播與粉絲互動時，罕有地大談當年效力舊東家時的不幸經歷。他憶述當年劇集收視報捷時，遭高層遊說簽下長達7年的合約以保住戲份。沒想到滿心歡喜動筆後，卻遇上劇組陣容大清洗，結果非但未能上位，更慘遭投閒置散淪為閒角，星途一度跌落谷底。

李豪轉戰金融市場已財務自由

不過俗語有云「塞翁失馬、焉知非福」，離開電視台後的李豪反而迎來人生大翻盤。他在直播中笑言，自己近年已化身投資高手，成功轉戰金融市場。單憑精準的股票眼光，他已經達至財務自由，早前不但成功置業，更豪氣換新座駕，過著極具質素的半退休富貴生活，並坦言現時對五光十色的演藝圈已毫無眷戀。

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李豪五官標緻屢演娘娘腔

翻看李豪的演藝履歷，現年三十七歲的他，早於2007年透過《香港先生》競選踏足電視圈。由於他五官長得精緻俊秀，帶點偏柔的獨特氣質，因此經常被監製相中，屢次挑戰高難度的破格演出，包括跨性別人士、娘娘腔以及公公等戲份。雖然戲路偏向單一，但他每次演出都極具亮點，直到2022年才正式結束與電視台的賓主關係。之後李豪專注直播，曾上身赤裸彈結自彈自唱，當時被指他的樣貌有「蛇精男」的味道。

李豪曾爆單身就追朱晨麗

除了分享個人經歷，李豪更曾在直播期間拋出震撼彈，爆料指電視城內其實有不少富家子弟，醉翁之意不在酒，入行拍劇純粹為了方便追求台內的漂亮女星。談及美女，他亦毫不吝嗇對前港姐冠軍朱晨麗的讚美之詞，激讚對方顏值驚人，更半開玩笑地自爆，假如當年自己並非「名草有主」處於戀愛狀態，絕對會對女方展開猛烈的追求攻勢。

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