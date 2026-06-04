馬德鐘自爆入院插喉照曝光 一部位大面積劇痛需抽積水 無奈煞停工作：未試過咁

現年57歲、今年初宣佈離開TVB的視帝馬德鐘，近月頻繁在內地工作，他近日突然在社交平台宣布正身處醫院，並上載一張在醫院病床上的照片，透露其右腿出現嚴重問題，需即時取消工作，情況令人擔憂。

馬德鐘插喉照曝光右腳劇痛

從馬德鐘上載的近照可見，他身穿病人服躺在病床上，左手手腕位置明顯見到插著喉管，而右腳膝蓋以下則被緊緊包紮著。他在圖片上配文表示：「人生總有第一次，從膝頭蓋痛到腳踝，整段嚴重發炎腫脹還要抽積水，寸步難行，實在煎熬，從未試過這樣。」他透露右腳由膝蓋到腳踝大範圍發炎腫脹，更需要抽積水，形容過程「實在煎熬」。

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馬德鐘無奈急煞停工作

因為身體突然抱恙，馬德鐘亦無奈需要取消原定的工作。他致歉稱：「還有非常抱歉無法以潮州大使身份，參加6月5日潮州節慶典，希望活動成功！期望下次再與大家見面。」

馬德鐘曾患強直性脊椎炎

馬德鐘入院的消息一出，大批網民及粉絲都表示十分擔心。事實上，年近6旬的馬德鐘，過去曾公開自己患有先天的「強直性脊椎炎」，這個免疫系統相關的遺傳病令他長年受腰背痛困擾。他更曾表示：「30、40歲嚴重啲可以引致死亡，依家危險性少啲，有藥物控制。」如今除了舊患，右腳亦出現新問題，健康狀況再次亮起紅燈，難怪粉絲們都十足擔心，並紛紛祝願他早日康復。

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