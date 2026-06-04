傅嘉莉深V晚裝自拍晒豐滿身材 肌膚白到反光極致誘惑 網民佩服髮型師目不斜視

41歲的傅嘉莉，加入TVB逾10年，演出過不少劇集，形象健康入屋。近日傅嘉莉在社交平台上發布了一段短片和多張美照，瞬間引起網民熱烈討論。影片中，她正在化妝間，讓髮型師弄頭髮，並拿起手機對鏡自拍。鏡頭下的她，身穿一件黑色深V領晚裝，極具巧思的性感剪裁，將她豐滿驕人的上圍展露無遺，皮膚白到反光，散發出極致誘惑。一頭波浪長捲髮配上精緻妝容，眼神嫵媚，狀態大勇。她在配文寫道：「不夠光的照片，卻出了朦朧的味道」。傅嘉莉的性感自拍，不僅非常吸睛，網民更佩服髮型師全程目不斜視，顯得十分專業。

傅嘉莉兩大重頭劇在手

傅嘉莉以絕佳的性感狀態示人，正是為接下來接踵而來的工作做好準備。她在帖文中興奮地向粉絲預告：「已經非常期待我和姊妹的《玫瑰戰爭》，未拍完，但已經好想看的《警是個大佬》」，親自宣布自己將有兩部重頭劇集即將推出。事實上，傅嘉莉的演技早已備受肯定，早前她憑藉《反黑英雄》「陳珊珊」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2024》中大熱奪得「最佳女配角」獎，實力與人氣兼備的她，更被一眾網民視為「未來視后」的人選之一。

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傅嘉莉隨時轉型當寶石鑑定師

傅嘉莉除了在演藝事業上默默耕耘，屢創佳績，傅嘉莉在鏡頭外，更早已為未來前途鋪路，對珠寶情有獨鍾的她，早前已順利完成寶石鑑定師基礎和文憑課程，成功考獲專業資格。為了精益求精，年初傅嘉莉又開始了新一季的珠寶課程，展現出驚人的毅力，堅持一邊拍劇一邊進修，將事業與個人興趣完美結合，為自己開拓了演藝以外的專業道路。

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