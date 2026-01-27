TVB「上位花旦」隨時轉跑道？成就解鎖進修新課題為未來鋪路：生活開始好充實

現年41歲的傅嘉莉（Kelly），加入TVB逾10年，演出過不少劇集，形象討好越來越入屋，她亦憑《反黑英雄》「陳珊珊」一角在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳女配角」獎，演技早已備受肯定，更被網民視為「未來視后」人選之一。向來好學的傅嘉莉，繼早前完成寶石鑑定師基礎和文憑課程，最近原來又開始新一季課程，繼續一邊拍劇一邊進修，令生活變得更充實。

傅嘉莉喜歡充實感

傅嘉莉昨日（26日）在其IG分享照片及近況，並發文寫道：「距離上一個Semester 已經1個月，春季課程開始了，這4本書真的好有份量，但新學期的珠寶歷史真的令人感到好開心和有趣，尤其由我們很尊敬 Dr Jack Ogden 授課真的是我們的榮幸。」她又續說：「在6千年前人類已經很喜歡佩戴珠寶並在社會上帶有不同意義，跟寶石相關我生活又開始好充實，喜歡這感覺。感謝我的學校家庭。」傅嘉莉又出4本與寶石有關的超厚書籍自拍照，相中的她面露笑容，似是十分期待這個新課題。

傅嘉莉勁寵粉

不少粉絲都留言讚傅嘉莉好學，並為她送出鼓勵：「熱愛學習的寶寶」、「好學的kelly，新一學期我們都要加油！我們都要拿到好成績！」、「我們一起加油！」等。工作和學業兩忙的傅嘉莉，透露將籌備粉絲聚會活動，並在網上向粉絲徵求意見：「 我想舉行一個粉絲聚會，你們希望在深圳或是在香港舉辦？農曆新年前或是新年後呢？有意參加，請留下聯絡方法inbox我們？」。

