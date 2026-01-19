傅嘉莉獲邀為《玫瑰戰爭》片尾曲試音 心情緊張：希望爭取到呢個機會
傅嘉莉以全黑打扮現身《新聞女王²》慶功宴，她很開心以《刑偵12》的角色參與《新聞女王²》的演出，而且劇中演員得了很多獎，笑言要來沾沾喜悅。
唔及吳業坤唱得好
她早前拍攝新劇《玫瑰戰爭》，自爆監製找她為片尾曲試音，是她第一次試音，心情很緊張，「過幾日就會去試音，之前有跟音樂老師學唱歌，登台都有唱過歌，希望可以爭取到呢個機會，除演戲外，都可有其他方面的發展。（你的歌喉如何？）一定唔及吳業坤唱得好同專業。」
