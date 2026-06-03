Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」

影視圈
更新時間：07:00 2026-06-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-03 HKT

羅艷卿、元彪、劉家榮及吳煒倫等昨晚到沙田出席「幸會25歲—香港電影資料館珍藏展」開幕禮，黃淑蔓為開幕禮擔任嘉賓，將於本月8日25歲生日的她笑指要祝自己和電影資料館生日快樂。

羅艷卿看展覽勾起舊日回憶

有「美麗親王」之稱的羅艷卿（卿姐）雖然坐在輪椅，但精神狀況非常良好，她受訪時表示平常很少出街，今日受朋友邀請，所以出來見大家，又表示剛才看展覽時有很多舊回憶湧現，指以前合作過、做過她兒子的現在都變大個，自己有時也會想起以前跟梁醒波在1950年代一起拍戲的畫面，覺得好好笑。

相關閱讀：96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道

羅艷卿最開心拍戲嘈生晒

問到覺得最開心的是什麼？卿姐說：「最開心去拍戲，晨早呱呱嘈，嘈生晒！你又咁、我又咁，唔三唔四，又成日搶嘢食，真係好熱鬧！」至於是否有約以前的舊拍檔如胡楓等人見面？她指有，但最近比較少：「我而家101歲（虛齡），弊傢伙，跌跛隻腳慘，不過侄孫好乖，唔俾我郁，衫我都冇買，係佢（侄孫）買俾我着，徒弟都買衫俾我着，我自己都唔會去，跌跛隻腳都唔行公司，唔買嘢。」提到修哥稍後會開騷，問到會否去支持對方？卿姐表示不會，因現在6、7點已瞓覺，笑指修哥有下午場，她表示可以諗下：「叫侄孫帶我去，都想去睇吓佢！」

羅艷卿打麻雀經常「走雞」

卿姐又透露平日通常約朋友打麻雀和食午餐，問到是否經常贏？她笑指沒有，因為自己經常「走雞」，而昨日就有10個朋友去她家中食飯：「好多人嚟我屋企，冇所謂，大家兄弟姊妹妹咪玩埋一齊，有乜食乜。」又指經常看電視，因為電視是老人的良藥，自己什麼都看，又謂現時喜歡與朋友開開心心、說說笑笑和車大炮。

相關閱讀：96歲羅艷卿坐輪椅現身近照曝光 「美艷親王」隱退多年 雍容華貴慶生風采依然

 

最Hit
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
6小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
00:50
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
16小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
16小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
14小時前
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
7小時前
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最後身影曝光 網民直擊長沙灣行蹤 奇特「遮尖」朝天、嬰兒狀況惹熱議｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
18小時前