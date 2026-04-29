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96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道

影視圈
更新時間：10:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-29 HKT

名伶薛覺先徒弟、被譽為粵語片殿堂級女演員、有「美艷親王 」之稱的羅艷卿雖然從90年代淡出舞台。息影後曾移民美國生活，不過近年回流返港，過着幸福又寫意退休生活，即使羅艷卿不再踏上台板，但仍支持粵劇界的活動。

羅艷卿雍容華貴成台下焦點

粵劇老倌吳仟峰（仔哥）日前舉行80歲壽宴，逾百名梨園好友傾巢而出，場面星光閃閃，96歲的羅艷卿亦有到賀。粵劇班主彭美施、花旦御玲瓏等事後分享與羅艷卿的合照，一貫雍容華貴的羅艷卿成台下的焦點，不少嘉賓爭相合照，其中羅艷卿緊握上位花旦梁非同的手，以作鼓勵。

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羅艷卿與何非凡離婚震撼梨園界

羅艷卿自1948年涉足影壇，從影20多年拍了超過330部電影，是迄今粵語片壇產量最多的女演員，更有「美艷親王」、「武俠艷旦」、「銀海艷娘」等稱號。當年與鄧碧雲、于素秋、吳君麗、南紅和林鳳等當紅女星義結金蘭組成「八牡丹」，風靡不少影迷。羅艷卿曾經表示，在電影圈最感謝的三個人，一定是任劍輝、張瑛和吳楚帆三位良師益友，假如沒有他們從旁指導和鼓勵，就沒有今天的羅艷卿。羅艷卿在1959年與張瑛合演的三集《白髮魔女傳》，戲中羅艷卿演活了梁羽生筆下練霓裳，武打連場極具俠女風範，當中的一場深夜舞劍，舞姿優美。羅艷卿與何非凡於1953年結婚，當時不少梨園界友好送上「佳人才子」四字祝福，不過到了1957年，兩人因性格不合離婚，消息傳出後，震動了整個梨園界。

羅艷卿是圈中富婆

羅艷卿更是圈中出名的富婆，坊間曾經有傳「半條街物業都是卿姐的」、「三藩市有一幢商廈，八十年代時值二百萬美金」、「十七、八歲，一年收入已近二十萬」話題，她曾經訪問上笑稱因為自己孤寒，辛苦賺回來的血汗錢當然要珍惜，初入行所有收入都給媽媽，到媽媽離世後，羅艷卿開始自己理財，其後得李海泉（李小龍爸爸）的教導下，學識『入頭門，關頭門』，她曾說：「意思是賺到一蚊，將一蚊儲起不要當自己有一蚊，想用錢再去賺，錢係慳返嚟，唔係使返嚟。」雖然羅艷卿的人生經歷過不少高高低低，但她天生有樂天的性格，認為人生在世只不過是過客，凡事看開不計較自然快活，生活樂趣就是行街、飲茶、打麻雀，與一般香港人無異，好平淡。平淡就是幸福：「放開懷抱沒煩惱，與世無爭不苦惱。」

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