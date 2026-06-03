香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」

羅艷卿、元彪、劉家榮及吳煒倫等昨晚到沙田出席「幸會25歲—香港電影資料館珍藏展」開幕禮，黃淑蔓為開幕禮擔任嘉賓，將於本月8日25歲生日的她笑指要祝自己和電影資料館生日快樂。

羅艷卿看展覽勾起舊日回憶

有「美麗親王」之稱的羅艷卿（卿姐）雖然坐在輪椅，但精神狀況非常良好，她受訪時表示平常很少出街，今日受朋友邀請，所以出來見大家，又表示剛才看展覽時有很多舊回憶湧現，指以前合作過、做過她兒子的現在都變大個，自己有時也會想起以前跟梁醒波在1950年代一起拍戲的畫面，覺得好好笑。

羅艷卿最開心拍戲嘈生晒

問到覺得最開心的是什麼？卿姐說：「最開心去拍戲，晨早呱呱嘈，嘈生晒！你又咁、我又咁，唔三唔四，又成日搶嘢食，真係好熱鬧！」至於是否有約以前的舊拍檔如胡楓等人見面？她指有，但最近比較少：「我而家101歲（虛齡），弊傢伙，跌跛隻腳慘，不過侄孫好乖，唔俾我郁，衫我都冇買，係佢（侄孫）買俾我着，徒弟都買衫俾我着，我自己都唔會去，跌跛隻腳都唔行公司，唔買嘢。」提到修哥稍後會開騷，問到會否去支持對方？卿姐表示不會，因現在6、7點已瞓覺，笑指修哥有下午場，她表示可以諗下：「叫侄孫帶我去，都想去睇吓佢！」

羅艷卿打麻雀經常「走雞」

卿姐又透露平日通常約朋友打麻雀和食午餐，問到是否經常贏？她笑指沒有，因為自己經常「走雞」，而昨日就有10個朋友去她家中食飯：「好多人嚟我屋企，冇所謂，大家兄弟姊妹妹咪玩埋一齊，有乜食乜。」又指經常看電視，因為電視是老人的良藥，自己什麼都看，又謂現時喜歡與朋友開開心心、說說笑笑和車大炮。