73歲李家仁醫生現身《流行都市》 仍未退休思路清晰 曾出多首兒歌拒做全職歌手：搵唔到錢

73歲著名兒科醫生李家仁久違現身螢幕！近日，李家仁醫生獲邀上TVB節目《流行都市》擔任嘉賓，分享兒科醫學知識及個人近況。相信不少港人對李家仁醫生都不陌生，當年他主唱的經典洗腦兒歌《小明上廣州》、《小明坐火車》唱到街知巷聞，至今仍是許多人的集體回憶。這次他罕有再次亮相電視節目，瞬間勾起大批網民的童年回憶，其近況更迅速成為Threads熱話。

李家仁醫生蒼老不少仍思路清晰

在《流行都市》的訪問中，李家仁醫生除了大談專業的兒科醫學知識外，更親自向大眾交代最新動向。雖然已經年屆73歲，但他向主持及觀眾透露自己依然未退休，目前仍然有繼續掛診睇症，堅持為小朋友的健康把關，敬業樂業的態度令人敬佩。

對於李家仁醫生今次的驚喜現身，各大討論區的網民紛紛發表意見及熱烈討論。不少網民感嘆歲月催人老，指李家仁醫生外表確實蒼老了不少，但令人欣慰的是，他在節目中對答如流，思路依然非常清晰，精神狀態相當不錯。網民紛紛留言送上祝福，希望這位陪伴港人成長的「兒歌醫生」能夠保重身體，繼續健康快樂地為大家帶來正能量。

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李家仁醫生拒做全職歌手

在節目中，李家仁醫生更罕有分享當年跨界做「兒歌歌手」的點滴，坦言雖然《小明》系列大受歡迎，但從未打算做全職歌手，「我知道我哋兒歌呢啲搵唔到錢，人哋想睇後生又有型嘅（歌手），會有好多女Fans，我哋邊有。」他分享當年推出歌曲完全是出於對小朋友的喜愛和個人興趣。相較於發展演藝事業，他更看重自己的醫生天職，並在訪問中藉此寄語及鼓勵年輕一代投身醫療行業。他勉勵有志願的後輩努力讀書做醫生，表示這份工作不僅能帶來穩定的生活保障，更重要的是能夠以專業醫學知識去幫助別人、拯救生命，這種濟世為懷的使命感與助人的滿足感絕對是無可替代的。

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《流行都市》CP終公開關係？