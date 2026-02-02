Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息

更新時間：17:30 2026-02-02 HKT
發佈時間：17:30 2026-02-02 HKT

現年73歲、著名兒科醫生李家仁當年憑《小明上廣州》系列兒歌紅遍全城，獲封「兒歌醫生」，其親切的「圓碌碌」身形更是深入民心。然而他去年一月於好友黃一山（細龜）的小紅書影片中亮相時，身形暴瘦，與過往豐滿的形象判若兩人，健康狀況一度引起外界憂慮。

李家仁醫生止住暴瘦

事隔一年，黃一山今日（22日）再次更新社交平台，分享與李家仁醫生食團年飯的影片，讓李醫生的最新狀態曝光。從影片可見，李家仁醫生身穿紅白色格仔恤衫外搭一件黑色外套，精神看似不俗。與去年同期相比，他的臉頰及身形似乎都比去年豐滿了一點，略顯飽滿，但與他全盛時期標誌性的「圓碌碌」身型相比，仍然相差甚遠。

李家仁醫生不夠氣句子斷開

不過令人擔心的是，李醫生在影片中說話時似乎「不夠氣」，有斷開一截截之感，顯得中氣不足。例如在回應黃一山時說：「當然…冇拍MV…韋然就用…電腦做咗啲效果…」，每句之間都有明顯停頓，跟以往他中氣十足的模樣有極大的分別。

李家仁醫生望為大灣區出力

影片中，黃一山開心地表示：「每年這個時候就最好開心，因為又見到小明，李醫生年年都請食飯嘅！」李醫生亦笑著回應。黃一山憶述去年李醫生曾預告會推出新歌《小明返香港》，並追問歌曲是否已經面世。李家仁醫生確認歌曲已推出，但就解釋：「當然冇拍MV，韋然就用電腦做咗啲效果，就有《小明返香港》。」他續言希望大家回香港「開開心心，一齊搵嘢做」，為大灣區建設出一分力。

李家仁醫生是東方書局太子爺

李家仁醫生不僅是位深受歡迎的「兒歌王子」，背景亦相當顯赫。他是前灣仔東方書局的太子爺，2021年更賣出家族持有逾半世紀的灣仔地舖，大賺三千多萬元。多年來，他堅持自掏腰包出唱片，不計回報，只為滿足個人興趣及表演慾。除了熱愛唱歌，他亦積極投身公益，曾任九龍樂善堂主席，現為聖約翰救傷會副總監，並於2005年獲頒授太平紳士，2015年再獲頒銅紫荊星章，對社會貢獻良多。

