前TVB吸金綠葉談大仔患罕見病：點解偏偏選中我？ 已比預期長命 盼父子齊登極樂世界

60歲「細龜」黃一山早於90年代是周星馳的御用跟班，在電影界頗有名氣，他於2003年開始舉家移居內地並長駐發展，憑周星馳的電影成功殺出一條血路，不單在演出方面接job接到手軟，近年還積極經營網上平台，更轉型從商在大灣區開設修腳店，分店擴張迅速，去年再宣布開餐廳，專門賣清遠雞，大玩食雞修腳一條龍的噱頭，吸金力驚人。

「細龜」黃一山對太太一見鍾情

近日「細龜」黃一山接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道訪問，「細龜」黃一山與太太結婚30年，他坦言對太太一見鍾情：「佢矮我過我，我覺得如果搵個伴，最好比自己矮返啲，冇可能永遠要着高踩鞋同佢一齊，我有五呎三、四吋，我老婆應該五呎。」二人婚後育有二個仔，不過大仔先天性腦白質不健全：「基因突變，我哋都拎DNA去外國驗，但係返嚟嘅結果係我哋冇呢種基因，六合彩仲易中過佢。」

黃一山曾怨「點解偏偏選中我？」

黃一山稱大仔小時候行路比較慢，說話比人遲，當時覺得大器晚成，後來到讀幼稚園時寫直線，他用左手寫直線永遠都是彎的：「嗰陣以為佢手震，大小肌肉問題，咪帶佢去睇物理治療、職業治療，直至後嚟遇到醫生，叫我哋不如照一次磁力共振， 原來係『腦白質營養不健全』，真係聽都未聽過，香港只有2、30個六合彩都易中過佢。」黃一山續說：「點解偏偏選中我？我自己上網查，一睇仲慘，有啲話小朋友10幾歲就會走，又或者10幾歲開始先盲，盲咗幾年就走。其實腦白質這件事等於人嘅腦灰質出問題，就係老人癡呆。人嘅腦白質出問題，病徵同老人癡呆差唔多，一個係白質，一個係灰質。」

黃一山感恩大仔成日在屋企陪他們

黃一山當時問醫生有否醫治方法：「佢話嗰陣嘅科技做唔到，而且可以喺腦植入腦白質，令佢健全啲，但未必啱佢， 我覺得而家我嘅大仔都就嚟30歲，至少醫生話佢10幾歲就會拜拜，已經多咗10幾年，只要你唔好懷住悲觀嘅心，可能都會有啲好嘅嘢出現，或者我同個仔有多1、20年命，到時我哋同一時間去極樂世界，更長命都冇用，佢又唔使牽掛我，我又唔使牽掛佢。」黃一山承認曾有一段時怨天尤人：「我同老婆都唔係蠢人，本來諗住生個仔好好栽培佢，點解會出現呢啲？佢而家30歲已經好好，唯一感恩係佢成日喺屋企陪我哋，成日喺我哋身邊，我覺得幾好。」

黃一山為大仔傾家蕩產找希望

黃一山稱細仔反而讀書幾好，目前在北京大學讀碩士：「佢明年5、6月份就畢業，我初初都擔心細仔有事，不過醫生話過咗10幾歲就唔會有。為咗大仔，我哋睇過好多奇人異士，當時覺得係一個希望，結果錢就使咗，一次又一次失望，而家我哋都唔信呢啲，大仔都30歲喇，佢嘅生活可以同我哋一齊去旅行，人比人，比死人，有啲比我個仔仲差，變咗我覺得佢都唔算好慘，至少佢活得開心， 我覺得算喇，唔好同人比，永遠唔好比慘，一比就無止境，會進入死胡同，困死咗自己，慢慢就覺得，其實冇乜嘢大了，睇下你個心境。」