周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳

近日知名美食家林澄光，在食店內遇見了周潤發與苗僑偉飯敘，馬上拍下了珍貴合照。從他分享的照片中可見，一向親民的周潤發，親自拿著手機自拍，笑容滿面、精神奕奕，而苗僑偉則在後方展露招牌的型男笑容，氣氛輕鬆愉快。這次偶然的相遇，不僅讓網民大讚兩位巨星保養得宜、狀態極佳，更讓人再次將目光聚焦在這對相識數十載的好朋友身上。

苗僑偉夫婦加入發哥跑步團

周潤發與苗僑偉在私底下的交情極為深厚，近年周潤發積極推廣跑步文化，他的「跑友圈」日益壯大，而苗僑偉與老婆戚美珍，也是這個星級跑步團的常客，經常結伴跑勻全港。除了做運動鍛鍊身體，他們還經常一起孖住開餐，二人曾在太子鬧市一間人氣燒餅店，齊齊在街頭排隊買燒餅，隨即引來大批網民拍照，在同日夜上，二人又在大埔的泰式餐館食飯，二人不僅是跑步鐵腳，還是飯敘的鐵膽。

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苗僑偉去年發文賀周潤發70大壽

除了在日常生活中結伴同行，苗僑偉對周潤發這位「大師兄」，敬重之情更是表露無遺。去年周潤發迎來70大壽時，苗僑偉罕有地在社交平台發文祝賀，寫道：「無論做人做事，都是我學習的榜樣。最尊敬的大師兄，70th生日快樂﹗瀟灑人生，快樂自在！」短短幾句話，字裡行間充滿了對周潤發的無限敬重與欣賞。

二人結緣於TVB相識逾40年

回顧兩人的深厚淵源，早在八十年代初的TVB時期，便已結下緣分。在1981年的經典劇集《火鳳凰》，兩人已經首度合作；而1983年的《播音人》則是他們的第二套合作劇集，當年發哥飾演風流倜儻的韋業昌，三哥則飾演呂熙，兩人在劇中有著精彩的對手戲。除此之外，他們亦曾於《蘇乞兒》以及陣容鼎盛的台慶劇《楊家將》中合作，數十年過去，二人均成為了國際巨星，但這份情誼卻始終不變。

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