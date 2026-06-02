Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳

影視圈
更新時間：23:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-02 HKT

近日知名美食家林澄光，在食店內遇見了周潤發與苗僑偉飯敘，馬上拍下了珍貴合照。從他分享的照片中可見，一向親民的周潤發，親自拿著手機自拍，笑容滿面、精神奕奕，而苗僑偉則在後方展露招牌的型男笑容，氣氛輕鬆愉快。這次偶然的相遇，不僅讓網民大讚兩位巨星保養得宜、狀態極佳，更讓人再次將目光聚焦在這對相識數十載的好朋友身上。

苗僑偉夫婦加入發哥跑步團

周潤發與苗僑偉在私底下的交情極為深厚，近年周潤發積極推廣跑步文化，他的「跑友圈」日益壯大，而苗僑偉與老婆戚美珍，也是這個星級跑步團的常客，經常結伴跑勻全港。除了做運動鍛鍊身體，他們還經常一起孖住開餐，二人曾在太子鬧市一間人氣燒餅店，齊齊在街頭排隊買燒餅，隨即引來大批網民拍照，在同日夜上，二人又在大埔的泰式餐館食飯，二人不僅是跑步鐵腳，還是飯敘的鐵膽。

相關閱讀：周潤發與苗僑偉排隊引圍觀 網民：可愛又貼地 戚美珍、白茵同行 巨星平民美食地圖大公開

苗僑偉去年發文賀周潤發70大壽

除了在日常生活中結伴同行，苗僑偉對周潤發這位「大師兄」，敬重之情更是表露無遺。去年周潤發迎來70大壽時，苗僑偉罕有地在社交平台發文祝賀，寫道：「無論做人做事，都是我學習的榜樣。最尊敬的大師兄，70th生日快樂﹗瀟灑人生，快樂自在！」短短幾句話，字裡行間充滿了對周潤發的無限敬重與欣賞。

二人結緣於TVB相識逾40年

回顧兩人的深厚淵源，早在八十年代初的TVB時期，便已結下緣分。在1981年的經典劇集《火鳳凰》，兩人已經首度合作；而1983年的《播音人》則是他們的第二套合作劇集，當年發哥飾演風流倜儻的韋業昌，三哥則飾演呂熙，兩人在劇中有著精彩的對手戲。除此之外，他們亦曾於《蘇乞兒》以及陣容鼎盛的台慶劇《楊家將》中合作，數十年過去，二人均成為了國際巨星，但這份情誼卻始終不變。

相關閱讀：周潤發70歲生日苗僑偉以3字尊稱對方  曾公開表示與戚美珍獲發哥「神仙打救」

最Hit
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
01:33
宣稱Danny父母 拒入境處DNA檢測要求 鄧炳強：以疏忽照顧兒童罪拘捕兩人
社會
6小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
2026-06-01 17:31 HKT
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
TVB御用宮女張韋怡告姑仔誹謗獲判勝訴 姑仔須賠償逾312萬元及利息
社會
7小時前
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
01:39
翁金驊涉體罰學生｜消息：學生及家長拒絕報警及落口供 認為屬紀律教育
突發
1小時前
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
八達通優惠｜一連3個月大派$50現金回贈！即睇簡單3步領取增值額
生活百科
9小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
94年落選港姐鍾潔怡走出喪夫陰霾生日狀態大勇 沉澱四年化身「心靈雞湯KOL」迎新生
影視圈
9小時前
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
「上海姥姥」進軍早市！推$39起粢飯/擔擔麵套餐免茶錢加一 掀網民兩極熱議：不是走平價路線
飲食
9小時前