Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周潤發與苗僑偉排隊引圍觀 網民：可愛又貼地 戚美珍、白茵同行 巨星平民美食地圖大公開

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-14 HKT

周潤發（發哥）的跑友圈子越來越多人，經常因為跑步已被網民捕獲。但近日周潤發與苗僑偉（三哥）接連被市民野生捕獲，二人身影遍布太子鬧市的燒餅店，以及大埔的泰式餐館，低調親民的作風，引來網民討論。

周潤發、苗僑偉看燒餅製作過程

近日有網民到太子一間新開的燒餅店前排隊，驚喜發現苗僑偉就在眼前，正當網民準備拍下苗僑偉的身影時，竟發現旁邊一同排隊還有影帝周潤發。網民在社交平台分享照片，指兩位巨星非常認真地觀看燒餅的製作過程，形容二人可愛、親民兼貼地。

相關閱讀：周潤發西貢跑步被集郵 一反常態拒合照嚇窒粉絲 跑友做錯一件事激親發哥

戚美珍、白茵同行

據悉當時同行還有苗僑偉太太戚美珍、白茵，眾人買完燒餅後，如普通街坊一樣，手提膠袋站在路邊閒聊，完全沒有巨星架子。網民留言：「太子看到一家新開的燒餅店好多人吖，嘗嘗鮮試吓，竟然發現三哥就在我眼前排隊！回過神再偷拍一下竟然又發現發哥就在隔壁！這$20燒餅吃的值啦。」

鄭則仕重現凸腩狀態

而同日中午，又有網民在大埔大美督村的一家泰國菜館，偶遇周潤發、苗僑偉、黃日華及鄭則仕，一行人更成功合照。照片中見到近年跟周潤發跑步的鄭則仕，精神很好，身形逐漸回復昔日凸腩狀態。

相關閱讀：周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
17小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
22小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
16小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
17小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
18小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
17小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
4小時前
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don&#039;t care」
即時中國
5小時前