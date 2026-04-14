周潤發與苗僑偉排隊引圍觀 網民：可愛又貼地 戚美珍、白茵同行 巨星平民美食地圖大公開

周潤發（發哥）的跑友圈子越來越多人，經常因為跑步已被網民捕獲。但近日周潤發與苗僑偉（三哥）接連被市民野生捕獲，二人身影遍布太子鬧市的燒餅店，以及大埔的泰式餐館，低調親民的作風，引來網民討論。

周潤發、苗僑偉看燒餅製作過程

近日有網民到太子一間新開的燒餅店前排隊，驚喜發現苗僑偉就在眼前，正當網民準備拍下苗僑偉的身影時，竟發現旁邊一同排隊還有影帝周潤發。網民在社交平台分享照片，指兩位巨星非常認真地觀看燒餅的製作過程，形容二人可愛、親民兼貼地。

相關閱讀：周潤發西貢跑步被集郵 一反常態拒合照嚇窒粉絲 跑友做錯一件事激親發哥

戚美珍、白茵同行

據悉當時同行還有苗僑偉太太戚美珍、白茵，眾人買完燒餅後，如普通街坊一樣，手提膠袋站在路邊閒聊，完全沒有巨星架子。網民留言：「太子看到一家新開的燒餅店好多人吖，嘗嘗鮮試吓，竟然發現三哥就在我眼前排隊！回過神再偷拍一下竟然又發現發哥就在隔壁！這$20燒餅吃的值啦。」

鄭則仕重現凸腩狀態

而同日中午，又有網民在大埔大美督村的一家泰國菜館，偶遇周潤發、苗僑偉、黃日華及鄭則仕，一行人更成功合照。照片中見到近年跟周潤發跑步的鄭則仕，精神很好，身形逐漸回復昔日凸腩狀態。

相關閱讀：周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」 發哥即時驚人反應曝光 一招瀟灑擋架化解尷尬