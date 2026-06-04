冼靖峰轉戰TVB新男團SURFIVE變相退出LOONG 9？多次出道被嘲「永恆新人」 高EQ回應

TVB旗下音樂廠牌「愛爆音樂」早前宣布推出全新五人跳唱男團「SURFIVE」！SURFIVE的成員陣容集結了曾在《亞洲超星團》及「Loong 9」中表現突出的冼靖峰（Archie）、余宗遙（DEZ）、文佐匡（Sean）、黃奕斌（大Hugo）與黃星綽（細Hugo）。這隊平均年齡僅25.8歲，充滿活力，並推出首支派台主打歌《POPSTAR》進軍樂壇。隨着新團曝光，現年28歲的冼靖峰意外成為網民熱話，不少人幽默調侃他經歷多次男團重組：「冼靖峰出道多年仍是新人」、「唔講唔知，妙音龍子（於男團LOONG 9封號）已經第4次出道」、「仲要做幾多年新人」。近日冼靖峰出席活動，回應網民對他星途的關注，高EQ應對被嘲「永恆新人」。

冼靖峰屢次出道被嘲「永恆新人」

面對大眾的關注，冼靖峰大方笑指這已是自己第三次出道，但他樂於以新人的心態繼續磨練自己，期望能持續為粉絲帶來驚喜。他更感性告白，直言能遇到這四位神隊友是自己的福份：「我不介意再出道多幾次去尋找好隊友！」此話一出，嚇得身旁的文佐匡立刻搞笑打斷：「夠啦！最後一次啦！已經找到了！」盡顯成員間私下真摯又歡樂的好感情。

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冼靖峰回應「退出LOONG 9」傳聞

至於網民關注他們是否已變相退出「LOONG 9」，冼靖峰與文佐匡日前出席活動時齊聲回應，強調一切「聽從公司安排」，並承諾無論身處哪個團體都會盡全力唱好、跳好每一部作品。談及「SURFIVE」的唱跳實力，自認是舞蹈初學者的冼靖峰坦言壓力頗大，但他特別感謝負責為新歌編舞的文佐匡與黃奕斌耐心指導，讓他能掌握細節快速上手；文佐匡亦盛讚冼靖峰進步神速，學習能力極高。五子目前正全心投入訓練，誓要以最佳狀態為觀眾呈現最完美的舞台魅力。

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冼靖峰名校學霸棄高薪厚職追夢

被網民調侃為「資深新人」的冼靖峰，其背後的追夢歷程相當勵志。身為名校「喇沙仔」的他從小品學兼優，大學畢業於香港大學工商管理學（會計及財務）學士學位，隨後順利進入銀行擔任前途無量的管理培訓生（MT）。然而為了心中熱愛的音樂，冼靖峰毅然放棄了安穩的工作，甚至為了能以最佳姿態上鏡，努力減肥數十磅。他曾於2019年參加ViuTV選秀節目《全民造星II》遺憾在48強止步，但他未曾放棄，翌年轉戰TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季勇奪第四名，並於2022年以首支個人單曲《一個人的幸運》正式步入樂壇。直至2024年在《亞洲超星團》斬獲第三名並加入LOONG 9，再到如今以「SURFIVE」成員姿態再次出發，這份屢敗屢戰、擁抱挑戰的「勇氣」，也讓他成為實至名歸的實力唱將。

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冼靖峰曾陷「沙士」失言風波跌入谷底

不過，冼靖峰的星途並非一帆風順。2022年1月，他在與一眾《聲夢》學員進行網上直播時，因一時口快，竟對著2003年出生的同伴開玩笑指是「沙士死剩種」。由於2003年SARS疫情是無數香港人的沉痛記憶，此番不當言論隨即引發軒然大波，不僅遭網民嚴厲圍剿，更有電訊商廣告客戶急發聲明割席。跌入事業低谷的冼靖峰事後在社交平台多次鄭重道歉，坦承自己的不專業與不成熟，並透露受到父母與公司的嚴厲訓斥。經過這次慘痛教訓，冼靖峰直言曾陷入迷失，但也因此學會了「謹言慎行」。如今帶著更理智、成熟的心態再次以「SURFIVE」成員身分出發，粉絲都希望他帶着更好的作品與態度來面對大眾、一洗負面形象。

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