唱錢丨冼靖峰28歲生日姚子羚到賀爆「姊弟戀」疑雲 澄清𠵱家單身：唔知佢有冇男朋友

冼靖峰剛於本月15日度過28歲生日，獲姚子羚及大批《魔音女團》練習生出席生日會祝賀，冼靖峰笑言現場有男有女，按入行後於不同節目拍攝認識的藝人朋友發出邀請，馮熙燮亦表示有收到邀請，僅因近日有關係親密的親人朋友喪事而未有出席。

冼靖峰自認單身入行前曾拍拖

冼靖峰生日獲姚子羚道賀惹起「姊弟戀」疑雲，他澄清指二人因拍攝節目認識：「唔知佢有冇男朋友，佢自己嚟，如果有嘅會一齊上鏡。」坦言自己目前未有心儀對象，保持單身狀態：「有嘅會同大家講。𠵱家係單身，入行前就有拍過拖。」

馮熙燮自爆不懂追女仔

至於會否有意參加公司戀綜節目《女神配對計劃2》？冼靖峰婉拒表示：「我唔啱上節目，女神當然好多人啱！我唔想節目上搵對象。」同樣早前於電台節目自爆單身的馮熙燮，表示沒有勇氣化身求愛勇士，怕醜笑言：「發現25年人生都唔識追女仔。」僅於中學期間短暫戀愛：「中學拍咗兩個半拖算唔算一次？」自覺難以感受對象喜歡自己，需要直白地表示才會收到，更直指：「唔想拍拖住，想瞓覺多啲！」

馮熙燮婉拒戀綜怕暴露缺點

馮熙燮亦婉拒登上《女神配對計劃2》節目，覺得未有勇氣：「會暴露缺點，我都有偶像包袱。」馮熙燮作為物理治療師，並不認為自己是行內筍盤，目前兼顧演藝及醫療兩方事業，希望先努力工作。