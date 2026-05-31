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倪嘉雯扮外星人唔怕中暑 《魔音女團》6.6出道每日積極練舞 潘靜文自爆跳舞戲份全被剪

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-31 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-31 HKT

倪嘉雯在炎熱天氣下以外星人打扮出席劇集《香港探秘地圖》宣傳，問她是否擔心會中暑？她指不擔心，因服飾薄之餘工作人員亦在衣服中裝上風扇，又笑言戴了頭套後覺得好好玩，因在街上做什麼也沒有人認得，她指劇中有很多得意造型，所以玩得好開心。

潘靜文沒有時間排練舞蹈感慚愧

潘靜文自爆劇中的跳舞戲全被剪：「其實場戲都用咗好長時間拍，但效果只係見到我摸住把遮就完咗，啲蘭花手動作冇晒。」她謂因沒有時間排練所以跳得不夠靚，自己也有點慚愧，覺得對劇組也有點不好意思。潘靜文又指曾有很多朋友叫她參加《魔音女團》，不過自已是歌手，參加就好像拆自己招牌一樣，因《魔》要唱得不太好才能入選，而身為《魔音女團》成員倪嘉雯即笑着反問她：「做乜望住我？」提到《魔音女團》將於6月6日出道，倪嘉雯指現每日也跟隊友積極練舞，雖然已學完，但她指新舞難度更高，要練好多基本功。

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