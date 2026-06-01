Maggie Q轉戰荷里活變富貴人妻 斥2600萬買美國復古豪宅連爆改 獨立屋奢華程度曝光

昔日混血性感女神Maggie Q早年憑《特警新人類2》、《赤裸特工》等電影，迷倒萬千少男，更是吳彥祖的前女友。Maggie Q近年長留荷里活發展，去年更主動公布婚訊，原來Maggie Q於1年半前，豪擲近1,800萬港元在美國亞利桑那州中部購入第二套房產，更參與設計及翻新工程，已經完工。

Maggie Q去年自揭已婚

Maggie Q去年亮相節目時，突然自揭已婚數年消息，丈夫為基金投資主管Curtis Macnguyen，二人曾結伴出席活動。Maggie Q日前在IG分享近照，公開多張豪宅的照片，有指該物業佔地達一英畝、實用面積約2,700呎的獨立屋，於2024年12月以220萬美元（約1,724萬港元）購入。

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Maggie Q入手上世紀建築

Maggie Q入手的獨立屋是上世紀70年代的建築，雖然結構完好，卻因歷任業主留下的裝修風格不一，令追求完美的Maggie Q決定爆改裝修。Maggie Q為此特別聘請洛杉磯知名室內設計師Harrison Soll操刀，更斥資約120萬美元（約940萬港元）進行擴建及大翻新。

Maggie Q的新居以70年代復古風格為基調，並巧妙地注入現代奢華元素，例如廚房和浴室都換上極具質感的黃銅燈具及配件，而戶外設有私人泳池、特大花園、專屬健身房，設施一應俱全，總花費高達近2,664萬港元。

Maggie Q滿意愛巢落成

看著愛巢落成，Maggie Q顯然十分滿意，並感性地表示：「這棟房子對我來說意義非凡，能夠賦予它新生命是一件無比珍貴的事。很高興能與Rejuvenation合作展開這趟修復之旅，我們將歷史、溫馨感和各種物件完美融合，打造出一個真正充滿生活氣息的家。」

現年47歲擁有美越血統的Maggie Q，自1998年出道以來星途順遂，成功衝出國際參演《職業特工隊3》及《虎膽龍威4.0》等荷里活猛片。Maggie Q的感情生活同樣精彩，當年被封為「香港男人最想擁抱的女人」，曾與吳彥祖、中田英壽、Phillip Henney等頂級男神交往，亦與陳冠希傳緋聞，是名副其實的「男神收割機」。

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