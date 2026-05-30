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李佳芯撈埋配音界 8月拍《悠長假期》加香港元素 魏浚笙考到棍波牌自認Man

影視圈
更新時間：20:15 2026-05-30 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-30 HKT

由《無名指》孔令政編劇及執導的動畫電影《無涯之約》，今日（30日）於《香港Comic Con 2026》舉行分享會，有份配音的李佳芯（Ali）和魏浚笙（Jeffrey）蒞臨出席。

李佳芯讚孔令政思維清晰

Ali聲演「五月」一角，指角色得16歲，相比盧慧敏聲演8歲角色Anna，自己只屬「濕濕碎」。Ali認有難度，因為慣以表情演戲，配音時既要表現情緒，「聲線要勒住。」續說：「角色好純真，佢個世界有病毒、怪獸，我要靠幻想，要用返16歲時情緒演繹。」首次為動畫配音的Ail，多年前為熊黛林所演的角色配音（《最強囍事》），發覺需要好大能量，配完音聲都沙。多年後再配音，Ail好大反應︰「唔好講年份呢啲嘢，暴露年齡呀！」她大讚導演孔令政思維清晰，配音前後都會跟她解說調整部份。

魏浚笙約Tyson Yoshi玩車

Jeffrey是第二次為動畫配音，透露是次角色是指揮官，身手不凡，聲演後聲沙沙，又指配音時同導演身處錄音房，對方可即時指導。另外Ali將為ViuTV翻拍自日本神劇《悠長假期》開工，她透露時間為八、九月，劇本時有改動，加入香港元素，她說：「藍本會跟返日劇嘅。我都會睇返原裝日劇，本身好鍾意《悠長假期》同《戀愛世紀》，重播時都有睇。」Ali、呂爵安（Edan）合拍《悠長假期》，身為Edan好友的Jeffrey指十分期待。另提到他在「520」日子報喜（考獲棍波輕型貨車駕駛執照），Jeffrey說：「我有揸自動波車，但棍波車我未買，覺得考棍波Man啲！車group朋友都有棍波牌。（Tyson Yoshi？）咁要玩吓！我考第一take失敗，第二Take先搞掂。」

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