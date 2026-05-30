陳法蓉自信起舞晒逆天長腿 完美比例遭網民質疑「造假」 濾鏡盡開即時顯瘦？

59歲的前港姐冠軍陳法蓉，近年將事業重心轉往內地，並積極經營社交平台，與粉絲分享生活點滴。近日，她分享了一段街頭熱舞影片，隨即引發網民熱議。影片中，陳法蓉身穿型格的黑白格紋短裙，外搭一件黑色皮褸，腳踩高跟鞋，隨著音樂自信起舞，臉上掛著燦爛甜美的笑容，活力四射的模樣，完全看不出即將「登六」。然而，影片最大的亮點，無疑是她那雙在短裙下展露的「筷子腿」，瞬間成為網民焦點。

陳法蓉街頭跳舞晒筆直筷子腿

陳法蓉一向被譽為「凍齡美人」，這段影片力證了她保養得宜。畫面中的她，不僅皮膚緊緻，容光煥發，身材更是維持得如同少女。特別是她那雙纖幼筆直的長腿，在鏡頭前顯得格外吸睛，網民紛紛表示「美女狀態也太好了吧，這雙腿也太漂亮了」、「這腿這髮型，我淪陷了」，更有看著她劇集長大的粉絲感嘆：「感覺她都沒變啊！」網民紛紛大讚歲月沒有在陳法蓉身上留下痕跡。

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網民質疑陳法蓉用濾鏡「造假」

回顧陳法蓉的演藝生涯，她自1989年贏得港姐冠軍後，隨即加入TVB，拍攝了《人在邊緣》、《龍兄鼠弟》等多部經典劇集，她的招牌短髮，讓她給觀眾留下深刻印象，此後，她成功轉戰影壇，在《賭俠》中飾演的「龍九」一角，美艷形象深入民心，近日她分享的跳舞短片，就勾起了網民對她昔日作品的回憶。不過，就在網民一片讚嘆聲中，也出現了質疑的聲音。有部分網民留言表示：「這腿是真的嗎？還是修過了？」他們認為影片中的腿部線條過於完美，顯得有些不真實，懷疑是使用了濾鏡，達到即時「瘦腿」的效果。

陳法蓉至今單身閒時陪老父旅行

儘管演藝事業相當成功，但陳法蓉的情路卻異常坎坷。她曾先後與才子倪震、富商朱明及內地演員楊俊毅等人相戀，可惜多段感情都未能開花結果，令粉絲為她感到惋惜。如今，她依然享受著單身生活，是圈中著名的「黃金盛女」。除了演藝工作，她也是一名超級孝順女，經常陪伴年邁的父親四處旅遊，品嚐美食，父女二人的溫馨互動，羨煞旁人。

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