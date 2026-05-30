「法國賭神」皮亞卡箱神隱逾30年終現身 Declan Wong捽牌掀回憶殺 外貌不敵歲月比王敏德蒼老

原創漫畫IP「BUCKET MAN」創作者馮德倫與曾於電影《賭俠2之上海灘賭聖》飾演「法國賭神Pierre Cashon」的Declan Wong今日（30日）現身《香港Comic Con 2026》，Declan Wong的弟婦馬詩慧（Janet Ma）和姪女王麗嘉（Irisa）專誠到場支持。率先出場的Declan Wong表演魔術後，繼而跟馮德倫大玩SHOW HAND，上演經典一幕「摔牌」，相當搞笑。

Declan Wong憑「我要驗牌」在網絡上翻紅

「法國賭神Pierre Cashon」Declan Wong憑一句霸氣對白「我要驗牌」，時隔超過三十年突然在網絡上翻紅，許多內地網民紛紛探尋這位「寶藏演員」的背景，Declan Wong早已淡出影圈，並在外國創辦旅遊公司，享受人生。不過Declan Wong的外貌比大哥王盛德（Russell Wong、羅素）還要成熟。

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馮德倫與Declan Wong是相識多年朋友

馮德倫與Declan Wong接受訪問時，馮德倫笑言既然「BUCKET MAN」設置攤位，就不如搞新意，找來「法國賭神」Declan Wong到場，跟對方是相識多年朋友，皆因讀書時十幾歲時老師邀請對方來表演魔術，又指對方現居於紐西蘭，在當地有參與拍攝工作，還有教人釣魚。問到他跟Declan Wong學魔術是否已滿師？他笑言一成都無，但Declan Wong笑指對方表現不錯。

Declan Wong有機會隨時可以拍戲

Declan Wong被問可知在電影《賭俠2之上海灘賭聖》中的經典對白「我要驗牌」片段於內地網上瘋傳而爆紅，他笑言知道，若然有機會隨時可以拍戲，又指姪女從小睇他表演魔術。至於會否有意拍賭片，馮德倫表示都想，但電影業不景，自己拍就較難，不過可考慮在漫畫方面先，又認為要漫畫成功後，先可以真人拍。問到會否請來太太舒淇演一角？他說：「到時先啦！」

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