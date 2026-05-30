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太極御用填詞人因葵今出殯 儀式簡約有型遺照曝光 雷有輝哽咽憶故友拒接受治療：交畀上帝安排

影視圈
更新時間：14:16 2026-05-30 HKT
發佈時間：14:16 2026-05-30 HKT

太極樂隊「御用填詞人」填詞人因葵（本名陸謙遊）5月7日公開離世消息，終年60歲。因葵的告別式於今日（30日）在瑪麗醫院追思閣舉行，儀式過後靈柩移送往哥連臣角火葬場進行火化，化輕煙告別塵土。

因葵遺照非常有型

因葵的告別式沒有任何宗教儀式，場內亦沒有任何佈置，因葵的遺照用上他坐在椅上向下望，非常有型的照片。因葵的遺照旁則放了太陽花和百合花，以及一些中式祭品，除了約20名的親友外，因葵生前好友太極成員雷有輝、劉賢德（HiFi德）、朱翰博（Ricky）及鄧建明（Joey Tang）亦有前來送好友最後一程。

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雷有輝指因葵離世突然

今日下午12時50分，因葵的靈柩移到「陸府出殯」的靈車上，一名女親友捧着因葵的遺照上車，其後前來送別的好友相繼離開，眾人神情哀傷，亦婉拒受訪。雷有輝在鄧建明陪同下受訪，對於好友因葵突然離世，兩人均表示好突然，雷有輝說：「都冇諗住咁快，都知道佢身體有啲問題，佢個人意願就唔接受任何治療，交俾上帝安排。」雷有輝又透露因葵離世前曾入住醫院幾個星期，期間也有表示感到痛楚，但沒有透露是因何病情離世。至於因葵是否有遺願？雷有輝說：「佢淨係話佢交咗我俾我哋嘅功課做得好好。」

雷有輝哽咽不捨因葵

提到因葵除了是其好友也是同學，對方離世是否很傷心？雷有輝開始哽咽，沒有回答。問到因葵離世後是否有夢見對方？雷有輝坦言最近夢見了很多人，可能他們已在他們的天地玩得很開心。至於之後是否會為因葵或他的家人做點事情？雷有輝就表示他們自己會安排。

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