蘇雅琳親自填詞新歌邀「劍神」客串MV 蔡俊彥獲媽媽大讚「內斂可愛」 與隊友王家晴同日出歌視為互相陪伴

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）繼推出單曲《給你一隻大口仔》後，昨日再推出情歌《原地拖手》，演繹暗戀的情懷及心情，今次MV更邀請了本年度宣布進軍樂壇、港隊劍神蔡俊彥（Ryan）上陣客串，對於首度合作，Ivy表示感覺十分有趣，笑言知道她跟劍神合作後，連阿媽都很高興。

蘇雅琳唱出暗戀時的胡思亂想

新歌《原地拖手》由舒文監製、吳林峰作曲、Ivy親自填詞，描繪一個女仔暗戀一個男仔時的狀態：天馬行空所想的情景，及帶有心動亦自感「諗多咗」的矛盾心情，Ivy表示：「其實呢首歌好大部分idea來自於舒文，方向上係佢觀察嘅我，因為我星座係獅子座、月亮星座係水秤座，佢覺得我個人應該幾『跳』，事實都係，我喺屋企會做啲好奇怪嘅嘢，就決定歌曲向呢個方向，再加上想寫情歌，就變成一個女仔去暗戀一個男仔所諗嘅古靈精怪嘢，胡思亂想，有啲心動，又有啲覺得自己諗太多，好矛盾嘅狀態。」

蘇雅琳自爆小學暗戀孖仔哥哥

Ivy續說今次歌曲有別於平時要傳遞訊息，所以沒有觀點、沒有睇法與期望，純粹講暗戀感覺，問到Ivy現實可有曾暗戀他人？她大方地說：「梗係有！小學暗戀過一個孖仔嘅哥哥，佢係足球隊隊長，好charm，不過升中之後就冇見。」

蘇雅琳獲蔡俊彥客串MV媽媽超開心

至於今次請來Ryan客串，Ivy表示：「其實同Ryan上星期先認識，幾開心，大家都係26年嘅新人，平時都有留意對方，好開心可以合作，我話畀阿媽知同Ryan合作，阿媽都好開心；幾有趣，平時電視見到佢，同現實見到佢有啲唔同，佢平時做媒體訪問好搞笑、好直接，現實見佢，有啲內斂，都幾cute。」

蘇雅琳不擔心與王家晴同日出歌

此外，Ivy今次再次跟隊友王家晴（Candy）同日出歌，可有擔心分散click rate？Ivy指：「一齊出歌，從來都唔擔心呢啲嘢，反而我覺得係一種陪伴，希望下一首歌都可以一齊出，有人陪伴冇咁驚。」