邱士縉親解《COURT!》車廂色誘戲拍攝實況：全程緊張但做足安全措施 清場保護女演員不容有失

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、林愷鈴（Ashley）、谷祖琳與一眾劇集《COURT!》台前幕後及演唱嘉賓泳兒、陳毅燊（ANSONBEAN）一同出席直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，邱士縉與一眾同演即場「開Court」分享在劇中帶凌厲眼神鬧人、背誦長達五六頁紙的超長對白：「涉及好多專業名詞，仲要全程望實娟姐冇得偷睇劇本」為劇組追日光時間，Stanely亦要清晨開工，僅能在戲份之間補眠；林愷鈴飾演霸氣律師亦展現麻甩的反差面貌甚至要爆粗。節目歌唱環節中，泳兒演唱新歌《散光》、ANSONBEAN則跳唱快歌《One Dance》代表紅白組參賽。

《COURT!》有望添食第二季

邱士縉於《COURT!》主演單元早前已經播出，劇中上演被伍詠詩飾演的法律系學生Cecilia在車廂色誘一幕，Stanley表示劇組盡力悉心保護女演員：「做足安全措施，拍嘅時候有清場、mon都冇男仔睇。」更表示自己亦感到緊張：「應該要緊張嘅，都正常呀！」談到劇集會否於人氣話題下添食第二季？Stanley表示未知安排：「監製頭先都敲碗話想，睇公司同銀河點安排。」至於演技被呂爵安大讚為「ViuTV視帝」，Stanley表示對方過譽，亦未有期望如隊長楊樂文一樣爭奪海外影視殊榮：「隨緣啦，做演員唔係為獎項，只為做好每個角色。」

邱士縉回應呂爵安粉絲內訌論

對於呂爵安早前於柳應廷演唱會上發表的「MIRROR最大Haters是隊友粉絲」論，Stanley認為Edan最想表達粉絲們要有一家人的心態：「大家係一家人，開心去支持自己鍾意嘅嘢就最好、想大愛。」希望每個人做好自己，讓粉絲聚焦於作品上便是最佳結果。

谷祖琳姑母離世心情已平復

谷祖琳姑姑林谷薇麗最近離世，小谷表示目前心情已經回復，感謝外界一直關心：「好突然，但Ok嘅，放下。」對於叔父谷德昭身心狀況，谷祖琳亦請大家放心，谷導狀態良好，仍有如常拍攝《爆谷一周》節目。谷祖琳亦透露今年中旬將參與不少新作品：「六月會開始拍新戲，未講得住；七八月都有幾個新製作，但唔係電影或電視。」待計劃開展後才能對外公開工作內容。

林愷鈴霸氣律師爆粗反差大

林愷鈴在節目上被爆戲份要講粗口，表示為形象上的突破：「『嘟街』應該唔係粗口，只係粗俗助語詞，電視上播得應該冇問題。」但笑言反差與個人內心有相似之處，在鏡頭前講粗俗字詞亦非常暢快：「爽呀！終於有機會喺鏡頭面前講！但係有事前練習，因為要講得順！」更聽到拍攝時導演在攝影機後傳出笑聲，自覺反差效果得意。林愷鈴亦透露對手陳湛文自帶演員氣場，自己當場感到「淆底」，但為求不輸氣勢都感到壓力甚大。