大死撐日丨毛舜筠新舞台劇門票瘋搶系統異常  林日曦高呼唔好買飛  加開7場勢如破竹

由林日曦親自操刀編導，加上毛舜筠、白只、楊偉倫及胡麗英星級陣容坐鎮的舞台劇《大死撐日》，原定上演37場。門票於今日（28日）早上十時正式於售票網站開賣。林日曦的作品向來是一票難求，今次開賣亦瞬間吸引大批劇迷湧入網站，卻因此引發網絡大塞車及交易系統大癱瘓。不少粉絲在網上求助，指自己明明已被信用卡扣除款項，卻遲遲未收到確認信件，亦有買家遭遇重複過數的窘境，場面一度失控，大批受影響的觀眾紛紛湧入林日曦的社交平台留言反映。

林日曦倒《大死撐日》米？

眼見大批支持者遭遇購票阻滯，林日曦隨即在社交媒體發出緊急公告，破天荒要求粉絲「忍手停買」。他坦言這個決定無疑會打擊銷情，但為了保障大眾免受無謂的金錢損失，加上當時未能即時接通售票網的客服了解情況，只好出此下策。他對今次意外深表歉意，並向觀眾派定心丸，承諾團隊絕對會為所有受影響的購票者跟進到底。

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《大死撐日》得番單丁位

經過約三十分鐘的緊急處理，林日曦再次發文交代最新進展，表示終於與票務平台取得聯絡。據了解，系統當機是由於短時間內積聚了極龐大的真實買家，同時夾雜了疑似「黃牛黨」利用外掛程式瘋狂掃飛，導致伺服器不堪負荷。他在發文中感謝各方工作人員的火速搶修，宣佈售票服務已重回正軌，觀眾可繼續前往購票，並附上專屬的聯絡渠道，讓未能妥善處理訂單及未收到門票的觀眾求助。目前查閱售票網站，可見絕大部分場次的門票已被搶購一空，僅餘零星的單人座位。

《大死撐日》加開7場

由於反應空前熱烈，主辦方隨後亦為未能買飛的粉絲帶來極大驚喜，正式宣佈《大死撐日》將會額外加開7場，令整個企劃總計演出高達44場，讓更多錯過首輪售票的戲迷有機會入場欣賞這齣萬眾期待的作品。

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