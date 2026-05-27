姜皓文拍《蠱降》有拜神求平安 爆太太嫌題材邪門曾反對接拍 香港票房不敢寄望：上映已好開心

姜皓文主演的馬來西亞電影《蠱降》今日（27日）舉行首映禮，他在戲中演降頭師又要講泰文對白，笑指學泰文很難，發音又棘，加上很多時都不知是甚麼意思，學習的時間不多，多以視像跟老師學，問到拍攝時可有遇到怪事？他表示劇組有邀請降頭師做顧問，但其中一位最頂尖的師傅在拍攝途中過身，幸有其他師傅幫忙，拍攝過程順利。

姜皓文將拍電視劇

姜皓文表示太太覺得電影題材邪門，一開始都不想他接拍，但由於電影班底在《鎖戰》時已合作過，對方一早預他一角，唯有自己小心點，在泰國時都有拜神求平安，慶幸在拍攝時未有遇到怪事，但其他演員試過在山中拍照時，某個位置指出來是漆黑一片。至於可對香港票房有信心？他表示很難講，觀眾有不同口味，香港能夠上映已很開心，講到他近年多在馬來西亞拍戲，問他是否有感香港市道不好？他說：「順其自然，市道好唔好都係咁拍，無論是內地定馬來西亞，有工作就會做，之後將會拍一個香港平台電視劇同埋籌備馬來西亞電影。」