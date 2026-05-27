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江美儀拒評馬貫東捲入李家鼎爭產風波 只希望鼎爺一家開開心心

影視圈
更新時間：21:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：21:45 2026-05-27 HKT

江美儀今日（27日）出席馬來西亞電影《蠱降》首映禮，她一結束工作就趕來支持「亞視之友」姜皓文，指他在戲中有很多挑戰，一定要來捧場，看有沒有機會跟他到馬來西亞拍戲，或者《蠱降2》可預她一角。

江美儀聽聞開《試真D》第二季

江美儀與周嘉洛等拍攝的綜藝節目《試真D》反應好，她表示有聽聞會開第二季，有意在暑假出發，但現在仍很初步，人選也未落實，她當然希望原班人馬再出發，因大家都已有默契。江美儀曾在社交平台分享將愛貓交由馬貫東沖涼，讚他對寵物有耐性，對於馬貫東捲入李家鼎一家的爭產風波，更因李家鼎為馬貫東爭取角色而忽略李泳豪，引起李泳豪不滿，江美儀表示與他們其實都不熟，解釋找馬貫東是因見到陳煒都有幫襯他而一試，又說很難對別人的事給意見，只希望他們一家人可以開開心心，李家鼎身體健康，稱見李家鼎近來現身都幾精神，為他感到開心。

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