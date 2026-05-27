湯寶如合約糾紛獲判勝訴但未收到錢 不擔心影響與其他人合作信心 聯絡唔到關淑怡：掛住佢嘅聲音

湯寶如今晚（27日）到鑽石山出席電影《蠱降》首映禮，她與內地娛樂公司有合約糾紛，追債半年獲判勝訴，湯寶如指官司已完結但未收到錢，已交給內地律師處理但未有消息。問可會影響到與其他人合作的信心？她稱不會，只是少數事件，以前有張學潤在身邊幫忙，每當臨近對方生日都會想起他。

湯寶如自揭有內分泌失調

談到前寶麗金歌手同事關淑怡曾病危，近日傳出她出院的消息，她表示不清楚只是看報道，亦聯絡不到對方家人，共同朋友間亦沒消息，希望出院消息是真的，祝她早日康復，亦掛住她的聲音很想她出來唱歌給大家聽，網民亦表示想念她的歌聲。談到新工作，湯寶如表示將在內地巡演，早前因工作、家庭以及環境氣氛，導致內分泌失調，是無形壓力每個都市人都有。有合約糾紛的經歷，問今次合作單位是否穩陣？她稱：「穩陣嘅，因為上次是個人接的工作，今次有公司幫忙、有信譽，這種事一世人點都遇一次。」