55歲李蕙敏驚傳婚變 IG刪光與英籍老公合照恩愛不再 單拖湊仔與中性密友夜蒲摸大髀

90年代歌手李蕙敏（Amanda）憑《你沒有好結果》、《活得比你好》一度走樂壇最風光的位置，曾因專輯賣得有四白金銷量被傳媒冠以「銷量女王」的稱號，可惜踏入千禧年，李蕙敏的歌唱事業開始走下坡，慢慢消失於幕前。到了2023年，李蕙敏與英籍商人Serge Micallef結婚，婚後因人工受孕失敗，決定領養小男孩Michael，一家三口到英國定居。

李蕙敏婚姻疑出現問題

近日李蕙敏久休復出，演出由邱禮濤執導電影《我們不是什麼》，戲中飾演AK江𤒹生染上毒癮的母親角色， 她的演出大受獲讚賞，重新被觀眾注意，不過今日（27日）傳媒報道指李蕙敏的婚姻疑出現問題，近年身邊出現一位中性打扮的外籍女密友，不單齊齊出席活動，更被拍下兩人在夜店內態度親暱，密友曾伸手搭實李蕙敏大髀。

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李蕙敏與英籍老公恩愛不再

李蕙敏自從與英籍商人Serge Micallef結婚後定居英國，間中更新IG並晒相片分享近況，但近期只間中貼出與養子Michael的日常生活，鮮有提及起丈夫，有網民發現李蕙敏與丈夫的合照消失了，與老公甚少同場，李蕙敏亦單拖出席兒子的家長活動，夫妻似乎已恩愛不再。李蕙敏在21歲時才驚悉自己是被收養的，這個秘密讓她大受打擊。更不幸的是，她的養母性格火爆，動輒打罵，大力拉扯她的頭髮是家常便飯，讓她的童年充滿陰影。在出道後，她終於無法忍受而離家出走，與養母的關係一度冰封十年。直到後來養父因癌症離世，養母又患上腦退化症，母女關係才慢慢破冰。

李蕙敏遇上丈夫童年創傷得以治癒

李蕙敏曾感慨：「我知佢唔係唔疼我，只係慣用打罵方式表達。」李蕙敏遇上丈夫Serge Micallef後，童年的創傷得以治癒。在丈夫的愛護下走出了昔日的陰霾。兩人於2013年結婚，婚後渴望組織完整家庭，雖曾嘗試人工受孕但未能成功，最終決定領養小孩，一家三口移居英國過着幸福的家庭生活。李蕙敏曾表示不希望與外籍人士拍拖，但偏偏被她遇上：「佢好有童心，仲好有家庭觀念，我好鐘意佢屋企人，我未結婚嘅時候，有一年跟咗佢返英國過聖誕，我細個已經好恨有一隻襪嚟收禮物，喺平安夜嗰晚，我見到聖誕樹掛咗幾隻襪，有一隻襪寫咗我個名，我忍唔喊咗出嚟，原來有人會關心我。」

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