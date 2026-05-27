愛回家丨神惡搞「雪山救狐狸」兼「醬板鴨」瘋狂Cult片 羅樂林變楊過再化身Ironman秒殺周嘉洛

自TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》宣布將於今年7月劃上句號，結束長達9年、播出逾2800集的歷史後，不少網民開po細數劇集的經典場面與故事人物，雖然停播的日子越來越逼近，不過劇組繼續炮製爆笑場口，結果被網民洗版，有人直言「笑到癲」，更有人說：「其實愛回家要咁樣先好睇！」

「雪山救狐狸」兼「醬板鴨」殺入《愛回家》

在昨晚（26日）播出的一集《你是否在雪山救過一隻狐狸？》，完美惡搞早前網絡盛行一時的「雪山救狐狸」＋「醬板鴨」Gag，加上一眾演員勁搞笑的完美演繹，以及李偉健及林漪娸的世界級普通話，羅樂林終正式以自己經典角色「楊過」現身、向被指有周星馳影子的周嘉洛以「唐伯虎」造型示人，還有「艾頓壯」焦浩軒一句潮爆金句：「我殺豬養你」，其實是向熱播內地劇《逐玉》致敬。

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昨晚（26日）播出的一集劇情講述「Bonnie」林凱恩與「朱凌凌」吳偉豪飾拍攝全新短劇「唐伯虎點秋香」遇上阻滯，並臨時殺出三太「白天娥」樊亦敏、二太「佘秀琴」蘇恩磁及「Madam Ceci」林漪娸三大「程咬金」、爭做一直懸空的「秋香」角色，最終「Bonnie」林凱恩把心一橫，將短劇寫成「四大才子雪山救狐狸」，劇情講述四大才子「唐伯虎」金城安（周嘉洛）、「祝枝山」朱凌凌（吳偉豪）、「文徵明」艾頓壯（焦浩軒）、及「周文賓」Terry（李偉健），用「燒鴨飯」勇救狐狸，但最終卻因種種不幸意外，招來殺身之禍，劇情最終更暴走至硬銷植入廣告。其中一個瘋狂位是三太「白天娥」樊亦敏、二太「佘秀琴」蘇恩磁及「Madam Ceci」林漪娸輪流以不同程度的「驚喜」古裝造型，「奪門而入」並以「你們是否在雪山救過一隻狐狸」向四大才子問責，而懵盛盛的四大才子，不但搞錯狀況以為被報恩、不斷問錯「身份」之餘，三位「程咬牙」的報仇工具更由手槍升級至轟天炮，完全是「神惡搞」早前盛行的「雪山救狐狸」AI短劇，難怪網民笑到肚痛兼好評如潮。

全程普通話對話更加顛覆了人生

「賣身為奴」的四大才子與三大「程咬金」全程普通話的對話，更加顛覆了人生，「Terry」李偉健：「你就是那隻狐狸？」三太「白天娥」：「不是，我是哪盒燒鴨飯，你為甚麼用我來餵狐狸？」「艾頓壯」焦浩軒：「你是那盒燒鴨飯？」二太「佘秀琴」蘇恩磁：「不是，我就是那隻狐狸，本來我不用死的，就是給你燒鴨飯噎死了」；「Madam Ceci」林漪娸：「我就是雪山，你們亂扔飯盒把我污染，我是來報仇的！」最後輪到「金城安」周嘉洛受死時，出現意想不到的走向。原來進來的竟是楊過「大龍生」羅樂林，他問了同一個問題後，直指他的鵰因食了「金城安」周嘉洛的餵傷過的狐狸而消化不良，之後便硬Tag接龍整肚丸，正當大家以為大團圓結局時，「楊過」羅樂林卻指「金城安」令鵰兄受苦一樣要死，之後便化身「Iron Man」一掌令金城安煙消雲散，認真瘋狂。

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羅樂林終以自己經典角色「楊過」現身

除了惡搞網絡盛行一時的「雪山救狐狸」和「醬板鴨」的AI短劇，與及演員們觀賞指數爆高普通話外，還有另外3大爆點值得留意，首先，羅樂林終正式以自己經典角色「楊過」現身、且依然英氣十足，網民大感佩服及有意義；第2是向來被指有周星馳影子的周嘉洛，這次在劇中演回星爺的經典搞笑角色「唐伯虎」，獲網民大讚是巧妙及很好的安排：「周嘉洛演唐伯虎真係好適合，佢好有周星星影子，仲係靚仔版」；最後一點，是艾頓壯的最潮追女仔字句「我殺豬養你」，其實是向熱播內地劇《逐玉》致敬，播出後網民留言大讚：「今集真係好好睇，希望每次都咁搞笑同埋咁cult，就係咁先好玩好癲 。而家仲咁大膽拍呢啲實在太好啦，希望佢之後都繼續keep住呢一種自由。」、「外星人嗰度真係低能到笑。」、「搞唔掂我笑到虛脫，我睇咗啲乜嘢？」、「邵氏電影風格，雪山救狐狸，還有醬板鴨。 真係好好笑啦，我睇完真係好Ｘ毒。總結一句，太好笑啦！」、「求同班底四大才子拍劇！太好笑，食飯就係要睇呢啲！」、「癡線架，雪山救狐狸都出埋，好好笑。」

「你是否在雪山救過一隻狐狸」爆紅台詞

最近在各大社群平台上爆紅的台詞「你是否在雪山救過一隻狐狸」，起源於一支由AI生成刻意營造出60年代復古「邵氏武俠電影」，粗糙畫質、高飽和度色彩與誇張配音。劇情中，一名冷艷女子現身質問正在劈柴的男主角：「你是否在雪山救過一隻狐狸？」正當男主角滿心歡喜，以為即將上演經典的浪漫「白狐報恩」時，女子竟冷酷打斷：「不是，我是當年（你餵給狐狸的）那隻醬板鴨！」這神來一筆的超展開，讓浪漫愛情劇瞬間變成荒謬的「食物復仇記」，後續連野雞、兔子甚至「雪山本人」都跑出來尋仇。由於劇情實在太過腦洞大開，加上復古武俠與現代 AI 技術的強烈衝突感，瞬間在網路上掀起瘋狂的「二創」狂潮，各種荒誕的「雪山宇宙」版本層出不窮。