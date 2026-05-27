78歲葉麗儀「揸車片」流出狀態惹關注 網民反應兩極：請司機唔該

殿堂級歌手葉麗儀雖然已屆78歲高齡，但依然活力十足，近日宣布將於今年9月與好友陳潔靈再度攜手舉行演唱會。昨日（26日）葉麗儀與陳潔靈在尖沙咀召開記者會，為演唱會宣傳造勢。但葉麗儀的出現方式，卻意外成為網民熱議的話題。

葉麗儀心情極佳

有網民在記者會場地附近，偶遇葉麗儀親自駕駛一輛黑色座駕離開。從網上流傳的影片所見，一頭銀白色短髮的葉麗儀，身穿簡潔的白色上衣，坐在駕駛座上與車外的人微笑互動，看起來精神飽滿，心情極佳，完全不像年近八旬的長者。隨後葉麗儀熟練地將車輛駛離，盡顯獨立風範。

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該影片和相片在網上曝光後，網民的反應呈現兩極化，鑑於近期在多地發生多宗七旬長者涉及高齡駕駛，導致交通意外，更有傷亡情況，因此許多網民對78歲高齡的葉麗儀，仍能親自開車表示驚嘆，又為其安全感到擔心：「還可以開車？」、「請司機唔該」，認為為了道路安全，還是聘請司機代勞比較穩妥。

葉麗儀曾患乳癌

葉麗儀於1996年曾患乳癌，直到1999年戰勝癌病後，翌年卻患上抑鬱症，驚揭自己是「控制狂」，無法控制大腦，而感到非常鄙視自己，在情緒低落時，更出現輕生念頭，幸而在丈夫寸步不離，給予無微不至的支持下，走出困境。

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