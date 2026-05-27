温嵐ICU搶救10天最新病況曝光 經理人揭隱疾引發嚴重敗血症險喪命：度過最危險階段

台灣唱跳天后温嵐（溫嵐）5月14日驚爆入院消息，據其經理人引述，温嵐因突發敗血性休克緊急送往醫院，更一度住進加護病房（ICU）搶救，後續全面工作緊急暫停。昨日（26日）温嵐的經紀理人代發文報平安，證實温嵐已度過最危險階段。

温嵐經理人：已消滅萬惡結石

據温嵐經理人在IG透露，温嵐今次從鬼門關前走一遭的罪魁禍首，竟是「結石」引發的嚴重敗血症。回想起驚險的10天治療期，經理人語帶慶幸地表示，多虧醫療團隊的全力搶救，才讓病況逐漸回穩：「感謝北醫的團隊、拼命的温嵐，終於消滅了萬惡的結石。」

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温嵐命懸一線獲圈中人送慰問

温嵐在命懸一線時，獲多位圈中人送上慰問，温嵐經理人特別感謝眾人：「歌迷的關心、吳克群的集氣、徐若瑄的雞精、憲哥的關懷，吳亦帆及男友雷諾第一時間送醫、還有各界好友們的慰問，温嵐與我銘感五內，待恢復後再好好與大家致謝！」温嵐目前已轉至一般病房，爭取一星期內出院，但經理人表示：「因避免打擾其他病房的病患休息，住院這段期間，請大家持續以訊息代替探視關心她。」經理人又提到温嵐預計最快於9月復工，原定在上海、廣州、成都的巡迴演唱會，將延期至12月舉行。温嵐經理人在温嵐FB專頁最新交代全文如下：

大家好，我是温嵐的經紀人。



因結石引發的敗血症，在歷經加護病房（ICU） 10天的搶救治療，25日已順利轉至一般病房，力拼1周內可以出院。



感謝北醫的團隊、拼命的温嵐，終於消滅了萬惡的結石。



另外，歌迷的關心、吳克群的集氣、徐若瑄的雞精、憲哥的關懷，吳亦帆及男友雷諾第一時間送醫、還有各界好友們的慰問，温嵐與我銘感五內，待恢復後再好好與大家致謝！



因避免打擾其他病房的病患休息，住院這段期間，請大家持續以訊息代替探視關心她。



工作方面，預計9月可以回到舞台上再與大家見面，至於因生病延期的上海、廣州、成都演唱會，若一切順利，計劃將延至12月，感謝大家關心！

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