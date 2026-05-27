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Mandy Lieu富貴「舊愛」林威辰結婚 淡出多年驚變粗獷中佬 《四葉草》演員拉隊到賀

影視圈
更新時間：14:00 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-27 HKT

曾與Mandy Lieu因合作《盛裝舞步愛作戰》傳緋聞的林威辰，淡出幕前多年，近日罕有與同劇演員Re-u。李蘊（Renee）及關宛珊（Kimmy）分別在社交平台分享一張合照，曝光現年43歲的林威辰榮升人夫，陳家樂、衛詩雅、王淑玲、郭燕愉等到賀。

李蘊恭喜林威辰娶老婆

TVB經典青春劇《盛裝舞步愛作戰》為《四葉草》系列的第三輯，當年還有洪卓立、羅仲謙、趙碩之、龔嘉欣等演出。李蘊在IG限時動態分享林威辰的婚禮合照留言：「四葉草再聚，恭喜林威辰娶老婆」，場面溫馨。

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林威辰身形明顯發福

照片中的新郎哥林威辰，穿上黑色燕尾服、打蝴蝶結，一臉神采飛揚。不過林威辰如今留有滿臉鬍鬚，身形亦明顯發福，與昔日外型清瘦的形象，可謂判若兩人。不少網民直言認不出林威辰：「差點認不出來」、「歲月是把殺豬刀，但也把他變成了型男大叔」、「是幸福的模樣」等。於美國出世的林威辰，父親是「廉署尅星」林炳昌，淡出幕前後，隨父涉足商界協助打理生意。林威辰出道前曾接受三年的專業音樂及演藝訓練，2007年以歌手身份出道，推出過一張EP《Hear 2 Stay》。

林威辰曾捲「鹹豬手」風波

曾在娛樂圈作短暫發展的林威辰，在2008年演出《盛裝舞步愛作戰》飾演「Ben」一角，與龔嘉欣有感情線，卻鬧出「鹹豬手」風波，林威辰當時對傳聞感到不快，否認曾對龔嘉欣「鹹豬手」，事後同樣獲龔嘉欣澄清。而林威辰拍攝《盛裝舞步愛作戰》時，又傳出介入Mandy Lieu與陳柏霖的感情，當年有傳二人在片場表現曖昧，相約飯敍時舉止親暱，其後Mandy Lieu澄清二人僅屬朋友關係。

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