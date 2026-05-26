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李家鼎為電話錄音聲帶流出報警  李泳豪IG發聲明  籲別發佈未經授權聲帶

影視圈
更新時間：21:08 2026-05-26 HKT
發佈時間：21:08 2026-05-26 HKT

據《東周刊》首家報道，李家鼎的圈外女友，原來正是TVB小生馬貫東的媽媽Viva。而早前李家鼎趕著提款而發生交通意外，相關錄音解開李家鼎撞車的真實來龍去脈。李泳豪老婆Agnes當時查明李家鼎戶口有錢，但李家鼎當日依舊趕去提款，甚至因此撞車，該筆錢並非如外界所傳是給大仔李泳漢，疑似是給予Viva。

李泳豪今晚在IG發聲明，指李家鼎已就事件報警，並代發出聲明書，內容如下：

致：各大傳媒 /社會各界發出日期：2026年5月26日

關於：李家鼎先生之電話錄音被公佈涉法律責任之嚴正聲明。現就近日外界流傳關於李家鼎先生之電話錄音的相關報道及言論，為正視聽，特發表聲明如下：

1. 澄清事實：李家鼎先生之電話錄音，是從無授權任何人發佈他電話內的錄音。

2. 保留追究權利：李家鼎先生之電話錄音乃屬私隱，任何人未經同意授權發放李家鼎先生電話的任何錄音，實屬違法。

關於盜用發佈電話錄音，李家鼎先生已報警及交由警方處理。現呼籲傳媒不應再發佈任何人給予傳媒的李家鼎先生的錄音，以免觸及牽涉法律界線。

特此聲明！

發出人：李泳豪代行

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