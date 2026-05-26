走出人質事件丨廖子妤等主角齊缺席首映 網轟二次傷害撒鹽 監製梁鴻華反擊：唔提唔代表冇發生

由應屆影后廖子妤聯同童繽毓（童冰玉）、張耀棟、龔慈恩、羅蘭及李日朗等人出演、改編自2010年8月23日發生的菲律賓馬尼拉人質事件的福音電影《走出人質事件》今晚（28日）在尖沙咀舉行首映禮，監製梁鴻華、當年事件倖存者、為電影擔任顧問的易小玲、其子為電影擔任攝影師的招子陽、羅蘭、漢洋、周婉婷等亮相，不過有份主演的影后廖子妤、童繽毓、龔慈恩、李逸朗等均未參與。

易小玲兒子招子陽與參與其中

身兼監製與導演的梁鴻華與易小玲受訪，梁鴻華指電影各種問題處理了多年，包括疫情、封關和天災等，今次拍攝電影的主意，是因為透過招子陽在慈善演藝課程就讀，因學習問題而認識到易小玲，知道她走過了人生艱難的日子，問易小玲可有想過因傷痛而拒絕？她指兒子也參與當中，覺得由他拍攝媽媽經歷過的事給大家看，是可以的事。

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監製梁鴻華不認同造成「二次傷害」

對於有大批網民批評電影揭起大家的傷痛，上映形同在倖存者及港人傷口上灑鹽，造成「二次傷害」，身為監製的梁鴻華稱大家對生命有不一樣睇法，是自由發言，但他覺得不太認同，並不是人生中不好的事，不去提起就沒有發生過，「希望故事令大家對人生、生命有幫肋，這題材也小心處理，人物和名字都是虛構。（因被批評引起負面評價？）有討論度是好事，但不要因此一概而論。」問可有其他倖存者反對？梁鴻華指沒收到，他亦經易小玲認識另一位倖存者，可惜未能在對方在世時上映。

梁鴻華指拍攝時經歷疫情需暫留布吉

再問有不少演員沒出席，是否避開爭議？梁鴻華指：「沒人講因為爭議，有人說工作、要拍杜Sir作品，咁講我咁信，廖子妤經理人也說她要工作，大家工作忙我沒所謂，希望宣傳、謝票再請到她。」梁鴻華指拍攝時經歷疫情，除了多日的暴雨洪水沖走器材布景，更因重新申請批文而需離開馬來西亞，當時因疫情只能暫留布吉，經過四個月才回到馬來西亞繼續拍攝。問到否擔心因負評影響院線排片？他表示：「希望無、希望院線都可以支持，我們6月上映希望有好消息。」

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陳蕊蕊到場支持導演梁鴻華

陳蕊蕊到場支持導演梁鴻華，談到電影引來爭議，她表示知道話題較敏感，也有引起哀痛，但不是避開不提就沒發生。她稱撐場是因為自己第一部戲是梁鴻華所拍，但最近少了電影工作，她現時以抖音拍攝探店片為主，笑言食肥了不少，但覺得上鏡可以接受便不算肥。