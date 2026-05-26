夫妻肺片丨吳若希大爆馬國明寵妻天花板行為：見到包包就影相傳給湯洛雯任買

吳若希、車婉婉、蕭正楠、曹永廉到將軍澳電視城出席《夫妻肺片》記者會，活動上四位主持大讚嘉賓馬國明是「人夫天花板」，又指節目播出後，單立文或陷婚姻危機。

吳若希被車婉婉讚主持時很斯文

吳若希與車婉婉受訪，談到擔任主持少機會爆料？吳若希指嘉賓的話題更是人外有人，自覺老公表現也不錯。車婉婉指首次與吳若希合作，原來主持時很斯文，而且主持時很愛笑，笑言節目中爆料未夠爆，希望有第二季。除嘉賓外，節目中更請來各方面專業人士包括偵探等，問是否學到不少？她們笑言聽到很多不同話題，當中有出軌和緝私等，也有兩性都的心理和生理問題。她們又互相爆料，指婉婉面對老公和兒子時會自動升key高8度，講話非常溫柔，可能因為她是歌手，提到吳若希也是歌手？她笑言：「我嘗試過，不過最近就中音多，因為他表現比較好，我不用生氣。」

車婉婉歎外國老公AA制

二人又指，馬國明是天花板，除交出全副收入外，更會買禮物送太太湯洛雯，吳若希指：「見到包包就會影，太太鍾意便買返去！」車婉婉歎外國人另一半習慣AA制，平日也少送禮物給她，「我會將這段節目翻譯給他聽！Look at these people，my friends！」吳若希也稱，老公沒交出收入是問題，「我覺得是對的，老公收入經我手再花出去，這樣才會轉運！拍節目後我有和他坐低傾，他聽後說好，但至今沒行動囉！」車婉婉笑言，至少她與老公有一個聯名戶口。