神舟二十三號｜黎家盈撞樣黃心穎惹熱話 超勵志背景全網讚爆 網民直斥：層次差太遠冇得比

神舟二十三號於5月24日晚成功發射，香港首位太空人黎家盈以「載荷專家」身份，承載七百萬港人的祝願順利任務，為香港航天史寫下新篇章，黎家盈的一舉一動更加成為全城熱話。黎家盈為香港首位太空人，於2024年8月正式入隊，接受超過 1,700小時的嚴格訓練後成功升空，黎家盈親自操作由科大牽頭研製的「天韻相機」（MUSICO），監測全球溫室氣體排放，實現「香港研究、港人操作」的完整閉環。

有網民發現黎家盈撞樣藝人黃心穎

在香港土生土長的黎家盈，於香港大學計算機科學系一直修讀至博士學位，畢業後加入警隊，於「技術服務部」專責情報工作，其後晉升為女警司。黎家盈還是三子女之母，丈夫何安心同為公務員，是路政署高級工程師（品質管理），兩人是中學同班同學，有網民發現黎家盈撞樣藝人黃心穎，掀起不少討論聲音。

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「港產太空人」黎家盈亮相引起熱烈討論

「港產太空人」黎家盈正式亮相後，隨即在網上引起熱烈討論，不少網民都覺得她與藝人黃心穎（Jacqueline）撞樣，甚至形容她是「航天版黃心穎。43歲黎家盈擁有一頭整直長髮，笑起來眼睛彎彎的，帶着一份親切與柔和，有網民覺得無論身份背景，黎家盈比黃心穎更勝一籌，有人說：「點樣似呀？一個比人讚『上天』，一個比人踩『落地』。」、「睇新聞都覺得有少少。」、「似，但不同層次。」、「笑起來更似。」、「化咗妝之後係有啲似嘅，」、「似呀，家盈靚啲正氣啲。」但有人說：「是兩種人，一個是有理想有要求的人，一個是不知所謂的人。」、「以為係鄧萃雯添！」、「冇忽似！除咗大家都係女人！」、「人哋港產女太空人都唔會好似佢咁。」黎家盈長大後A-Level考獲3科A，成為電腦科學專家、密碼學碩士及網絡法證博士，但原來小時候成績一點都不優秀，三年級險些要留班，黎家盈希望自己能成為子女與及年青人的榜樣，用行動證明只要努力，困難是可以克服的：「遇到困難就是看如何去克服它，不要把失敗當成是人生的失敗，其實這都是一個學習的機會。成功當然開心，但失敗時我們都要珍惜學習到的事情。」

黃心穎爆出「安心事件」形象即時插水

黃心穎在2012年成為港姐亞軍後加入TVB，本來當時備受力捧，但在2019年與許志安爆出「安心事件」，形象即時插水！事發後10日，黃心穎避走美國讀戲劇避靜長達8個多月，後來黃心穎因三家姊生孩子決定回港，期間黃心穎幾乎絕跡娛樂圈，但她卻沒有像其他人般轉行，黃心穎坦言踏入娛樂圈後是不能完全退出，仍然留在這圈子中最大的原因是喜歡音樂，直到2023年，黃心穎與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚兼轉做歌手出MV，去年推出新歌時，黃心穎曾表示：「有段時間不太知道自己想做甚麼，好像覺得人生沒甚麼意義，現時仍會突然覺得抑鬱與鬱悶，不過最困惑的日子已過去，即使現時仍會突然覺得抑鬱與鬱悶，我都懂如何處理情緒。」雖然黎家盈和黃心穎都曾走過不容易的路，但有人直言：「請唔好比較兩者。一位博士，有個好家庭和三位孩子，而家上埋太空，唔係人人可以上到。完全唔可以比較。黃心穎用乜嘢同人比？用學歷？用家庭.？用專業？用性格？......？差好遠 。黎家盈優勝好多好多。」、「一個率性，一個任性，根本是兩碼子事，不能相提並論。」

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