金世義涉恐嚇金秀賢遭申請拘留令 今抵法院呼冤︰毫無邏輯

去年，韓國男星金秀賢被爆涉與已故女星金賽綸於未成年時期拍拖，導致形象崩壞，日前警方證明金賽綸遺屬，及爆料頻道《橫豎研究所》主持金世義提交的金賽綸錄音證據造假，令金秀賢的負面形象出現逆轉。金世義因涉嫌散播與金賽綸與金秀賢有關的不實內容，今日（26日）上午到首爾中央地方法院接受羈押前審問，他否認任何指控。

金世義被控恐嚇、強逼未遂

法院於今早10時30分召開審查程序，金世義抵達法院時強烈否認所有指控，直言：「這份拘捕令根本是充滿謊言的文件，連最基本的事實都沒整理好，是荒唐至極的內容。」他強調自己「完全不承認任何嫌疑」。金世義目前被控違反《性暴力犯罪處罰特例法》、名譽毀損、恐嚇、強逼未遂等罪名。警方指他涉嫌透過YouTube散播「金秀賢曾與未成年的金賽綸拍拖」，以及「金賽綸之死與金秀賢方面施壓償還債務有直接關聯」等不實內容。

金賽綸錄音疑AI偽造

警方亦懷疑金世義利用AI技術偽造金賽綸的錄音，內容提及「她與金秀賢在中學二年級冬季時首次發生性關係」等說法，警方認為金世義明知內容可能是假，仍為流量散布假消息。對此，金世義則反駁表示國立科學搜查研究院（國科搜）早在去年11月就曾針對爭議錄音做出「無法判定是否為AI造假」的結論，反而是金秀賢方面委託的民間機構認定錄音遭到竄改。他質疑警方與檢方無視國科搜結果，「難道是要否定國科搜嗎？」並揚言若羈押聲請遭駁回，將以濫權、散播不實等罪名反告警方與檢察官。

金世義轟羈押理由無邏輯

金世義在開庭前一天，也曾登上政治YouTube頻道喊冤，表示自己已經主動提交手機與KakaoTalk對話紀錄，不明白警方為何仍認定有毁滅證據的嫌疑。他還爆料稱金賽綸父親未提交手機，卻被當成自己遭聲請羈押的理由，根本毫無邏輯。

此外，金世義入法院前，接受傳媒訪問，他被問有無充份驗證錄音內容？金世義不耐煩說：「我們就理解為是國科搜進行了驗證，行了吧。」然後他以要趕着入法院為由離開。