鄭少秋仙氣孻女近照罕流出  鄭詠曦鼻嘴神複製爸爸撞樣金像影后  33歲女學霸醉心學術研究

現年79歲的「秋官」鄭少秋近年過著深居簡出的生活，極少於公眾場合露面。直到今年3月，他疑似罕有地於網上公布近況，向一直關心他的粉絲報平安，表示一向不喜歡交際應酬，因此大家較少機會見到他，並貼心呼籲粉絲們不用擔心他的狀況。

鄭詠曦近照罕流出

回顧秋官一生，他經歷過三段婚姻，感情生活一直備受外界關注。他在與「肥姐」沈殿霞離婚後，於1989年與現任太太官晶華結婚，婚後兩人育有兩名女兒鄭詠恩（Winnie）和鄭詠曦。相比起其他姊妹，現年33歲的幼女鄭詠曦一直極為低調。不過，近日有網民在社交平台發布了鄭詠曦的近照，隨即引起網民廣泛討論！

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鄭詠曦和爸爸一樣手長腳長

從網上流傳的照片可見，鄭詠曦絕對是「顏值爆燈」，不少網民驚嘆她完美遺傳了父母的優良基因，特別是她的鼻子和嘴巴，簡直與爸爸鄭少秋如同「餅印」一樣。不僅五官神似，網民亦紛紛大讚詠曦的氣質出眾，加上遺傳了爸爸手長腳長的特點，猶如秋官的完美翻版。另外亦有網民指鄭詠曦的樣貌，跟應屆金像影后廖子妤相似。

鄭詠曦醉心學術研究

據悉，有別於父母的演藝光環，鄭詠曦對加入娛樂圈毫無興趣，反而醉心於學術研究。一向個性低調的她，從小品學兼優，鮮少與爸爸同時公開露面，是一名名副其實的「女學霸」。據網上資料顯示，鄭詠曦在香港的大學主修生物學，畢業後一直專注進行研究工作。她為追求學術而鍥而不捨，生活極度低調且充實。

鄭詠恩曾跟欣宜齊齊睇騷

相比之下，家姐鄭詠恩（Winnie）的作風則較為高調，過往亦不時成為傳媒焦點。早年坊間曾有傳Winnie極度抗拒自己的名字與同父異母的二姊鄭欣宜扯上關係，指兩人「面和心不和」。不過，兩姊妹的關係近年早已破冰並日漸緩和，除了曾一同為秋官慶祝生日外，更曾相約齊齊睇騷。當年Winnie被指與已婚上司有曖昧緋聞時，欣宜更曾挺身而出，公開為妹妹的私生活護航，可見姊妹情深。

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