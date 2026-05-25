朱玲玲罕穿緊身便服出巡佛山市集  盡展豐胸盛臀減齡20歲  丈夫羅康瑞一舉動極寵妻

現年67歲、有「最美港姐」美譽的朱玲玲，自2004年與霍震霆結束婚姻後，於2008年改嫁瑞安集團主席羅康瑞。這對百億富豪伉儷攜手走過18載，感情依然如膠似漆。近日，有幸運網民於佛山一個市集中野生捕獲二人。令人驚喜的是，這對身家豐厚的夫婦褪去華衣美服，以極致樸素的街坊裝扮出巡，展現出截然不同的貼地風采。

朱玲玲激罕穿緊身便服出巡

當日，朱玲玲卸下昔日鎂光燈下的雍容華貴，換上一件簡約的碎花緊身上衣搭配休閒牛仔褲。即便沒有名牌珠寶與華麗服飾的加持，她舉手投足間依然散發著無法掩蓋的高雅氣質，闊太的非凡底蘊自然流露。在網民毫無修圖的「零濾鏡」鏡頭捕捉下，朱玲玲的真實狀態令人嘖嘖稱奇。她的臉龐未見歲月留下的明顯痕跡，肌膚依舊保持緊緻彈滑。更讓人眼前一亮的是，那件貼身剪裁的T恤完美勾勒出她曼妙的曲線，身段豐滿勻稱，絲毫看不出即將邁入古稀之年，有網民更指朱玲玲這身造型為她減齡20歲，令人不禁讚嘆「最美港姐」的稱號絕非浪得虛名。

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朱玲玲為好友化身攝影師

朱玲玲漫步於熙來攘往的攤檔間，心情顯然極度愉悅。她不僅與同行友人有說有笑，面對鏡頭時更展露著發自內心的真摯燦爛笑容，毫無架子。期間，她還興致勃勃地化身專屬攝影師，親自操刀為閨密們拍照留念，樂在其中的模樣展現了她無拘無束、享受平凡生活的一面。

羅康瑞78歲銀髮濃密

至於陪伴在側的78歲羅康瑞，同樣放下了百億上市公司掌舵人的固有形象。他身穿一件樸實無華的淺藍色恤衫，隨性地揹著一個斜孭袋，整體造型猶如鄰家長者般親切，完全褪去了商界大亨的銳氣。雖然歲月為他染上了一頭銀絲，但其髮量依然相當濃密，精神矍鑠，實在是非常難得。

羅康瑞盡展「寵妻狂人」本色

這位商界鉅子在愛妻面前瞬間化身「跟得老公」，在市集中寸步不離地默默守護著朱玲玲。當看到太太熱情地為友人掌鏡時，羅康瑞便在一旁耐心等候，更俏皮地探頭觀摩，眼神從未離開過妻子，嘴角不自覺地泛起滿足且寵溺的微笑，將「寵妻狂人」的深情本色發揮得淋漓盡致。

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