朱玲玲二仔戀情浮面？霍啟山緋聞女友娜然現身中環 傳已融入霍家地位獲肯定

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-26 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-26 HKT

1977年港姐冠軍朱玲玲的「鑽石王老五」二仔霍啟山，在農曆新年期間，曾與大哥霍啟剛、弟弟霍啟仁（霍啟人、Jeremy）夫婦，到意大利為父親霍震霆慶祝80歲大壽，當時有網民見到霍啟山與疑是俄蒙混血兒女星娜然（Narána Erdynéyeva）同行。近日有網民在香港巧遇娜然，再度掀起熱議。

霍啟山笑容滿面

霍啟山跟家人從意大利返港後，身為足總主席的他，在農曆大年初五出席「港隊迎戰南韓FC首爾」的賀歲盃，霍啟山當日笑容滿面，全程心情非常好。而娜然亦被發現身處香港，有網民在中環行書店時認出對方，娜然紮起馬尾，一身休閒打扮，大方與網民合照。

相關閱讀：朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近

網民留言：「奇遇！挑完書轉身看到了一位超級漂亮的姐姐，感覺是娜然，不確定的上前去問You are so beautiful, just like a movie star.啊啊啊啊啊真是（她還問了我這本書怎麼樣，於是把讀這本書提上日程！）超級溫柔的小姐姐一枚 #娜然 #偶遇 #書店 #中環」。有網民好奇問：「所以是哪本書」、「娜然性格看起來挺好的」。

相關閱讀：「最美港姐」朱玲玲睇騷險撻低畫面曝光 反應超敏捷叻過後生女 富商老公及三子護航成焦點

又有網民關心娜然與霍啟山的感情狀況：「霍啟山有在嗎」、「我的天，香港有種坐實了的感覺」，只是有網民對擁有俄蒙血統的娜然，認為不似28歲：「她的臉真的不抗老」、「額！你拍的怎麼感覺老了十歲」、「她看上去像40多歲，怎麼不好好保養」等。

娜然融入霍家

霍啟山與娜然曾多度被網民捕獲，因而傳出二人已秘戀逾一年，自二人在峇里島同框後，去年11月霍啟仁與拍拖5年的泰國女友Namfon玉龍雪山舉行婚禮，有傳霍啟山攜娜然到賀，傳出已見家長消息。而今年2月霍啟山與疑是娜然女子在意大利佛羅倫斯的「烏菲茲美術館」（Uffizi）被網民遇見，還爆料「娜然一直在照顧老爺子」，可見已融入霍家，地位超然。

相關閱讀：朱玲玲細仔霍啟仁婚禮意外洩阿哥新戀情？霍啟山攜女星出席甜蜜互動 傳秘戀一年見家長

