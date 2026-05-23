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周柏豪嘆養仔女使費貴 連詩雅爆老公批准「可再性感」 鄭融澄清因喪父曾癱床數月

影視圈
更新時間：23:15 2026-05-23 HKT
發佈時間：23:15 2026-05-23 HKT

周柏豪、連詩雅和鄭融今日（23日）出席一個音樂活動，現場迫爆粉絲到場支持，由於天氣翳焗，鄭融打頭陣演出期間，有歌迷暈倒， 隨即有工作人員上前支援，最後這名歌迷沒大礙。他們事後都呼籲粉絲要多飲水，又說三人已很久沒有一起工作，周柏豪笑指一聽到有這個活動主動報名，剛好3人先後推出新歌，可互相宣傳。

連詩雅叫陳家樂再努力賺錢

周柏豪不時周圍飛工作，問到是否要努力為小朋友賺學費？他直言現在的使費好貴，無論幾努力工作都覺得很貴，不過照顧小朋友是無條件和無價值，見到他們開心就得。旁邊的連詩雅亦很認同，笑言要叫老公陳家樂再努力些，不過自己也很努力工作。講到她在《IT狗2.0》中穿睡衣扮AI出鏡，問她事前可有問准老公？她笑說：「導演是他的朋友，他拍完後有同老公講『唔好意思，今日借左阿嫂』，老公都說OK，仲話我不是好性感，可以再性感些。（他在屋企睇慣？）我在屋企不會咁著，這個年紀要養生，著長褲，而且他只FOCUS在我的對白上，話好難背。」

鄭融早已與拍拖8年男友分手

另外，3人中只有鄭融仍單身，她表示感情事順其自然，又說要澄清一件事，之前有報道指她與拍拖8年的男友分手令身體出毛病，她表示8年前已與那位拍拖8年的男友分手，自己單身4、5年，之前身體不好是受爸爸離世一事影響，現在一直都有看醫生調理，笑指最不舒服的時間已經過去，現時會努力為新歌宣傳，又說對感情順其自然，不抗拒亦不會刻意，認為拍拖和單身都有不同的問題的面對，當下就是最完美的安排。提到她在一個訪問中指有段時間身體不能動彈，她表示所有不適都是爸爸離開之後發生，當時脊椎不好，坐的時候都不舒服，左邊身都無力，最安全的方法是攤在床上，幾個月後慢慢無事。

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