歌手2026│ 庾澄慶被淘汰疑有劇本 網民揶揄「上世紀編曲唱腔」 哈林：長沙一日遊

《歌手2026》於昨日（22日）迎來首播，然而，首集賽果即爆出巨大冷門，64歲的庾澄慶（哈林）傾情獻唱他的經典金曲《讓我一次愛個夠》，最終卻僅獲得2.01%的超低得票率，在九位首發歌手中慘墊底排名第九，成為本季首位遭到淘汰的歌手。當大會宣佈結果並邀請他發表感言時，哈林被鏡頭捕捉到瞬間收起原本開朗的笑容，神情一度顯得凝重。他先是以一句「沒甚麼好說的」淡淡帶過，隨後雙手一攤，自嘲這次的長沙競演根本是一場「一日遊」，語畢才勉強擠出笑容，並補充道「人生就是這樣」，立刻引發網絡熱議。

庾澄慶遭網民毒舌狂轟「太油、老了」

儘管台上難掩失落，但出道多年的庾澄慶在事後仍展現出樂壇前輩的豁達，昨晚11點多，庾澄慶在個人社交平台上傳了一張站在鮮花旁，開懷大笑的照片，並大方發文寫道：「長沙一日遊！能堅持做自己喜歡的音樂並被你們聽到！值了！」這番高情商的言論贏得不少粉絲的心。不過，對於哈林首集即遭淘汰的原因，內地網民卻毫不留情地給出嚴厲評價。許多觀眾留言直指哈林這次的舞台表現「太油」，認為其演繹方式過於刻意，失去了歌曲原有的真摯情感；更有人不客氣地批評他「年紀太大，已經唱不到」，直言在零修音的殘酷直播考驗下，其聲帶機能明顯退化，高音部分顯得吃力。此外，「編曲好怪」更成為眾矢之的，不少樂迷認為此次改編過於繁複，且不合時宜，徹底破壞了《讓我一次愛個夠》原本的搖滾力量與爆發感，最終導致他流失了大眾評審的選票。

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庾澄慶出場次序早有賽果

事實上，庾澄慶的爆冷出局，深刻反映了《歌手2026》本季極致殘酷的賽制與觀眾口味的轉變。在這種「全開麥、零修音」的放大鏡檢視下，單靠昔日的情懷與經典光環已不足以保證晉級，現場的感染力才是決勝關鍵，而且出場次序亦影響了觀眾的睇法，網民指較早出場的庾澄慶，觀眾仍未聽過其他歌手演出，老派的曲風便令他處於劣勢。但也有網民估計這類型真人騷，其實早有劇本，勸觀眾不要太認真。

網民期待鄭欣宜到場踢館

隨著《歌手2026》首集賽果塵埃落定，除了遺憾一輪遊的庾澄慶外，其他參賽歌手仍然值得期待，包括殿堂級歌手齊豫、「情歌王子」周興哲、金曲歌后魏如萱、創作才子胡彥斌，還有剛奪下《披荊斬棘》第4季史上最年輕總冠軍的尤長靖，以及重返《歌手》戰場的張碧晨，至於天后王菲的29歲愛女竇靖童更是驚喜亮相，再加上來自美國的斯坦納伊，令節目更加國際化。不過網民最期待的，還是多次傳出會參賽的鄭欣宜，能夠到場踢館。

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