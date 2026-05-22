「七小福」73歲元庭等巴士神情呆滯  頂巨腩動作遲緩  輩份極高洪金寶叫他大師兄

現年73歲的第一代「七小福」大師兄元庭（原名吳明才），是洪金寶、成龍等影壇巨星的師哥，在影圈中輩份極高，備受一眾後輩及巨星尊敬。近年甚少公開露面的元庭，日前激罕現身元朗，有網民更拍下影片曝光了他的最新狀態。

洪金寶見元庭態度恭敬

早年為表演京劇而組成的「七小福」師承京劇名伶于占元，當中較知名的成員包括洪金寶（前藝名元龍）、成龍（前藝名元樓）、元彪、元奎、元華、元武及元泰。此外，元秋、袁和平（前藝名元慶）、元彬、林正英（前藝名元英）等都曾是「七小福」成員。而在這群影壇大哥大之中，元庭正是第一代「七小福」的大師兄，輩份比洪金寶還要高，就連洪金寶見到他亦態度恭敬，其江湖地位可謂不言而喻。

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元庭挺巨腩反應遲緩

從流出的影片及畫面可見，當日元庭被網民捕獲在元朗街頭等巴士。當天他身穿鮮紅色上衣配搭黑色短褲，背着一個大背囊，打扮相當街坊。元庭依然頂着標誌性的光頭，不過肚腩極大，身形充滿「份量」。令人關注的是，元庭在等候巴士期間神情顯得有點呆滯，動作亦帶點遲緩，與昔日的靈活身手形成對比，難免令人擔心其健康狀況；而往日那股令人敬畏的兇悍氣場，如今亦已消失得無影無蹤，變成了一位慈祥的老伯伯。

元庭被爆變得「冇火」

其實元庭去年曾與好友林威聚舊，當時兩人在中式食肆開餐。元庭挺着巨腩現身，吃麵時依然非常豪邁。林威在片中更多次搞笑地偷摸元庭的巨腩，笑指元庭如今的脾氣已大不如前：「他年輕的時候很兇的。他眼睛一瞪像老虎一樣。」而元庭當時則中氣十足地笑笑口回應：「老了。」

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元庭於《豬肉榮》做男主角

回顧元庭的演藝生涯，他的首部作品是1961年的電影《愛的教育》。其後他主要拍攝武俠片，雖然大多飾演閒角，但早年卻是胡金銓等知名大導演的常用演員。而他唯一一套擔正做主角的電影，是1979年上映的《豬肉榮》，他在片中飾演黃飛鴻的徒弟「豬肉榮」。踏入80年代，元庭轉戰幕後，為不少電影擔任監製、武術指導、出品人及製片人，貢獻良多。

元庭消失大銀幕10年

2009年《第28屆香港電影金像獎頒獎典禮》上，適逢「七小福」成立50周年，元庭曾與洪金寶、元彪、元奎、元華等人合體亮相，掀起集體回憶。當時洪金寶在台上介紹元庭時打趣說：「他是『七小福』裡最大的師兄，然後他跑了，我就變最大了。」至於元庭對上一部幕前作品，已經要數到2016年上映、由洪金寶及劉德華主演的電影《特工爺爺》，當時他與幾位師弟為了撐洪金寶出山，特意客串了一個鏡頭，盡顯師兄弟情誼。