金秀賢洗脫戀未成年金賽綸嫌疑露燦爛笑容 事件涉AI造假 檢方申請羈押爆料者金世義

韓國男神金秀賢於2025年初被爆曾跟已故的女星金賽綸拍拖，當時女方未成年，導致金秀賢形象崩壞，一直停工至今。金賽綸的家屬控訴金秀賢，在金賽綸生前逼債、未成年拍拖等，更找來頻道《橫豎研究所》金世義爆料，公開金賽綸與金秀賢的錄音證據。金秀賢否認並指錄音由AI生成，向金世義起訴誹謗，雖然去年底金世義代表曾表示，韓國國科搜指無法判定錄音檔是否經AI造假，但檢方昨日（20日）就金世義涉嫌散播虛假謠言一事提請拘捕令，認定金賽綸的錄音屬AI造假。而金秀賢的律師高相祿昨日曾發文，並附上金秀賢笑得燦爛的照片：「今天也沒有什麼特別的原因，就試著笑一笑吧！」疑暗示金秀賢爭議大逆轉。

金秀賢被散播不實資訊

韓媒今日（21日）取得首爾江南警察署對金世義提出的羈押令申請書，內容指出金世義透過YouTube收益等經濟目的，散播有關金秀賢的不實資訊。警方表示：「嫌疑人明知金演員並未在死者未成年時期與其拍拖，卻仍以誹謗對方為目的散布虛假事實。」

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至於去年3月，金世義作為「拍拖證據」公開的金秀賢與金賽綸KakaoTalk對話內容，亦被警方認定是AI生成。金秀賢與金賽綸的KakaoTalk聊天記錄被認定存在竄改，遺屬方給出11張聊天截圖，金世義方面把聊天對象名字改成「金秀賢」，一共進行7處編輯、竄改AI偽造語音，已被警方確認。警方指出：「嫌疑人明知無法確認對話對象身份，卻仍為了讓外界誤以為是二人實際對話，而發布經過竄改的資料。」

金賽綸遺屬代表律師恐涉案

警方又認為金賽綸遺屬代表律師不只是「法律代理」，而是可能直接參與了傳播與製作過程。金秀賢代表律師高相祿昨在網上發文：「金秀賢方面未對遺屬方的律師提出訴訟。看來是調查機關確認該律師疑是共犯後，將他列為嫌疑人。辯護律師被認定為共犯，非常罕見。」

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首爾中央地檢昨日確定以金世義為對象申請拘捕令，金世義審問預計在韓國時間26日上午10時30分在首爾中央地方法院審理開庭。金世義則發表聲明，稱檢方申請羈押令是為了妨礙其採訪活動。金世義日前在直播表示：「原本計劃前往越南河內，繼續追查某知名政治人物性犯罪事件。為了妨礙我們的採訪，才突然莫名其妙地申請了羈押令。」

金秀賢接受精神科治療

此外，警方公開金秀賢目前情況：「此案已經導致金秀賢在社會與經濟上的活動全面崩毀，甚至影響職業生涯，直到現在仍接受精神科治療，如果金世義繼續散播謠言，恐造成難以恢復的重大傷害。」

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