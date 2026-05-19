羅家英揭汪明荃獨立屋豪宅屢被爆格  三度失竊被偷600萬財物失結婚戒指：越偷越旺

「凍齡女神」米雪為紀念入行五十五載舉辦慶典加場，好友家英哥特地現身撐場。席間接受傳媒訪問時，羅家英席間「爆大鑊」，公開太太汪明荃過去三十載堪稱傳奇的「遇竊血淚史」。他透露愛妻的獨立屋曾三度被「不速之客」洗劫，不僅大批鈔票不翼而飛，連帶歷年來他奉上的定情鑽飾、頸鏈、手鈪及奢華腕錶等皆遭順手牽羊，估計化為烏有的財產總值高達港幣六百萬！

羅家英：匪徒好熟汪明荃

談及匪徒的犯案手法，羅家英對方絕對是「踩晒線」兼熟讀阿姐的作息更表。這班人專門吼準她離家出席大型直播節目（如《歡樂滿東華》或無綫台慶）之際犯案。最誇張的是，賊人連外傭出門遛狗那短短十多分鐘的空隙都能精準拿捏，趁大宅「真空」狀態下極速搜掠。

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汪明荃豁達：財物都是身外物

縱然損失慘重，但羅家英笑言兩夫妻的心態極之「佛系」，直指金錢皆是落花流水、身外之物，更打趣道這間屋是「破財擋災、愈劫愈發」。身旁的米雪聽罷即時護友心切，連忙出言喊停，笑勸對方盡早收口，以免過度披露內部細節再惹狂徒垂涎。

羅家英買「朱義盛」杜絕賊人？

羅家英隨後大派定心丸，強調兩口子已「經一事長一智」，現時家中早已啟動最高級別的防禦陣列，所有稀世珍寶全數移師安全地帶，就算再有宵小潛入亦保證空手而回。米雪見狀即打圓場，提議男方努力拼搏搵真銀，再買新首飾冧妻；怎料幽默的羅家英語出驚人，笑謂如今入手的全是「朱義盛」（假貨），直言這招既慳家又能杜絕小偷。

汪明荃豪宅三度遇劫

翻查資料，汪明荃自一九八八年便遷入西貢銀線灣彩濤別墅廿座居住至今，這座風水屋雖旺丁旺財，但也曾三度淪為盜賊目標。第一波發生於1989年11月，阿姐入住僅一年多便首度遇劫，當時被掠去高達一百五十萬元的財產，損失令人咋舌。第二次是相隔十年後，賊人入屋大肆搜刮，一批奇珍異寶與現鈔被掃一空，價值約六十五萬元。到2013年發生第三次，這亦是匪徒部署最精密、損失最痛心的一次。不法之徒看準屋內兩名女傭每晚必會帶愛犬外出散步的規律，趁這短短三十分鐘的黃金空檔潛伏入室，直接將整個藏有三百萬現金及頂級珠寶的保險箱連根拔起抬走。當中最令阿姐痛心疾首的，莫過於連家英哥當年送贈的結婚鑽戒亦隨之灰飛煙滅。

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